Különösen aktív a piacon a Végegyházi SE, amely Dajcs Ádám és Tanner Gergő után újabb Vármegyei I. osztályú játékost igazolt.

Mátó Attila a kaszaperiek zöld mezét cseréli mezőhegyesire. Fotó: Kiss Zoltán

A viharsarki második vonal egyik újonca tapasztalt középpályással, valamint kapussal erősítette meg sorait. A megállapodás értelmében a piros-fehéreknél folytatja pályafutását Medgyesbodzásról a 36. évében járó játékmester, Túri Tibor, valamint a Gádoros hálóőre, Tóth Krisztián (33). A támadóposztra még érkezhet új ember Végegyházára – ő lehet a kilencedik nyári új szerzemény –, ahonnan érthetően távozó is akad.

A 33 esztendős belső védő, Dócza Gábor pályafutása kanyarodott vissza Mezőhegyesre, ahol 2014 és 2020 között hat sikeres szezont húzott le. Szintén az I. osztályú határvárosi alakulatban folytatja Kaszaperről a támadó középpályás, Mátó Attila (33), aki az említett időszakban csapattársa volt Dóczának a zöld-fehéreknél.

Magasabb szintről igyekszik sorait erősíteni a Vármegyei II. osztályú pontvadászat másik újonca is. A sarkadkeresztúriak Dobozról támadót, Elekről védőt igazoltak. A harmadik vonalban elért bajnoki címek után szintet ugró sárga-feketékhez egy évnyi dobozi kitérőt követően tért vissza Kopács Zsolt (33), akitől ugyanúgy gólokat várnak, mint a legutóbbi szerepvállalása idején. Jánki István (25) viszont a védelem szilárdságáért tehet sokat, legutóbb az Elek hátsó alakzatának is stabil pontja volt.

Aktuális összefoglalónkat is egy hátvéd zárja: a dévaványai Varga Krisztián (35) nem követi csapatát az I. osztályba, helyette a szomszédos Túrkevére igazol, ahol a szolnoki második vonalban több játékperchez juthat.