A magyar női váltó a hetedik idővel került be a fináléba. A csapat a döntőben remekül ment, a befutó ember a Békéscsabán született és felnőtt Such Ida volt. A csabai lány a célnál bár nagyon közel volt ahhoz, hogy pontszerző (értsd: hatodik) helyen hozza be a csapatot, de a szoros befutó végül az ausztrálok számára kedvezett. Többen ma is vallják: a célfotó – ha lett volna akkoriban – más eredményt mutatott volna…

Such Ida korabeli portréja

A váltóversenyt a lengyel négyes nyerte, méghozzá világcsúccsal (43,69). Csakhogy az egyik lengyel futónő(?) a két évvel későbbi Európa-bajnokságon „fennakadt” a nemiség vizsgálaton. Azaz kiderült, hogy valójában férfi volt.

A döntés hihetetlen és érthetetlen: a lengyelek olimpiai bajnoki címét meghagyták, viszont a döntőben futott világcsúcsukat eltörölték. Ellenben új rekordként hitelesítették a 2. helyen befutó Egyesült Államok négyesének idejét /43,92/. Magyarán: nem a versenyen világcsúcsot futó válogatott tagjai őrizhetik otthon az olimpiai aranyat… Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a magyarok 7. helye is lehetett volna – a célfotó alkalmazásával – 6. helyezés, megállapíthatjuk: a dolgok furcsa, érthetetlen alkalmazása miatt valójában egy 5. helyezést vettek el Such Idától és három társától…