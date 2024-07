Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre 1–3 (1–1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Monor.



Komáromi Csongorék fáradtan mozogtak, ezért meg kellett szenvedniük a szervezett monoriakkal. Fotó: Jenei Péter

Monor: Bozsó – Bezzeg, Hadnagy, Kocsis, Juhász Zs. – Szabó B., Markó, Puskás, Szegő – Horváth L., Agóts. Játszott még: Tóth B., Farkas Á., Urbán, Petry, Rácz M., Bálint, Nosztrai. Vezetőedző: Halgas István.

Békéscsaba: Póser – Komáromi, Kovács G., Baranyai – Kővári, Zvara, Tóth M., Pelles, Kóródi – Sármány, Vólent. Játszott még: Tóth P., Uram, Csató M., Szatmári, Zádori, Gyenti, Hursán, Kuzma, Hulicsár, Czékus, Maronyai, Viczián. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Horváth L. (20.), ill. Vólent (9.), Czékus (82.), Zádori (88.).

A liláknál a kezdőben szerepelt a próbajátékra érkező Baranyai Ádám, a Csákvár 31 éves bekkje. Szünet után kapott lehetőséget a 21 esztendős támadó, Czékus Ádám, aki az utolsó NB II.-es évben 10 bajnoki góllal már bizonyított Békéscsabán, most pedig kölcsönbe kerülhet a Viharsarokba Kisvárdáról.

A meccs előtt nagy eső áztatta fel a pályát, komoly párát maga után hozva. A négy izzadtságos mátraházi edzés rányomta a bélyegét a frissességre csabai oldalon. Bár Vólent Roland az elején vezetést szerzett a csabaiaknak, azt követően a monoriak birtokolták többet a labdát és egalizálniuk is sikerült. A fáradtság ellenére komoly helyzetek adódtak a lilák előtt a félidő második felében, de ezek ki is maradtak.

Csató Sándor edző a terhelés megosztása érdekében sort cserélt a szünetben. Ekkor már kedvezőbb képet festett magáról a csapata, amely a meccs utolsó negyedére már irányította is a játékot. Nem maradtak el a gólok sem a hajrában, ezek szép egyéni megmozdulásokból születtek.

Az Előre FC csapata szombaton 15 órától az NB I.-es Kecskemét otthonában tesztel.

Csató Sándor: – Az elmúlt két és fél hét munkája meglátszott a mai meccsen. Nem voltunk frissek és olyan állapotban, hogy könnyen lehozzuk. Voltak hibáink, de ez a felkészülés jelen időszakában még érthető és belefér. A maradék két mátraházi nap a csapatjáték építése jegyében telik, bízom benne, hogy a Kecskemét ellen már frissebb lesz a társaság.