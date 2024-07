A hazai sajtó optimista volt: „Ezt a futball-tornát a magyaroknak találták ki…”

A nemzeti csapatunk balszélsőjeként ott volt az olimpián Jeny Rudolf is, aki 1948-tól négy éven át irányította edzőként a helyi munkáscsapatot, emellett a Békéscsabai Magasépítők Vállalat könyvelőjeként tevékenykedett.

A magyarok esélyeshez méltó módon nagyarányú, 5–0-s győzelemmel kezdtek az olimpián a lengyelek ellen. A mérkőzést követően a szaksajtó Orth és Hirzer mellett Jeny játékát emelte ki. (Ami érdekes: Jeny az olimpián, Jeney néven szerepelt, Orth Faludyként, Opata Pataiként stb.)

A végső magyar sikert nagyon várta a hazai közvélemény. A lengyel-összecsapást követően az alábbi hír jelent meg a Békésvármegyei Közlönyben: „Az Apolló Mozgó közli a t. közönséggel, hogy nagy áldozatok árán sikerült megszereznie a párisi futtball mérkőzések film felvételeit, mely lassított felvételekben az egyes nemzetek mérkőzéseit mutatja be. Így a jövő héten már bemutatásra kerül a magyar-lengyel mérkőzés, mely a legszínesebb és legrészletesebb nyert tudósítás mellett is érdekesebben és izgalmasabban mutatja be a futtball tornát.”

A második fordulóban azonban nem várt kudarc következett: Egyiptom 3–0-ra verte a magyar együttest. Az „egyiptomi csapásként” elhíresült mérkőzésről szóló képi meccstudósítást már nem adta a csabai Apolló Mozgó…