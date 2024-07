Pocsai Richárd a Debexshop Trial Országos Bajnokság főszervezője, versenyigazgatója elmondta, hogy 2021-ben rendeztek először Orosházán triál versenyt, akkor egy regionálisat majd két éven keresztül a Magyar Kupa egyik fordulójának adott otthont.

– Ebben az évben a Magyar Kerékpáros Szövetség úgy döntött, hogy mi rendezzük az ob-t, ami a legnagyobb hazai verseny és évente csak egyet rendeznek belőle – mondta a fiatal versenyszervező, akitől megtudtuk, hogy már kedden elkezdték építeni a pályát, melyet egy kamionnyi felszerelés, mintegy háromszázötven raklap, hat raklapnyi tégla, nyolc hatalmas kábeldob, harminc–negyven farönk és három nagy konténer alkotott.

– Azt hiszem, hogy méltó nehézségű volt, nem tűnt egyszerűnek a teljesítése, de a versenyzők kiválóan vették az akadályokat, ráadásul semmi probléma nem történt a verseny során. Köszönjük a támogatóinknak, partnereinknek a segítséget, mert nélkülük nem tudtunk volna ilyen szintű versenyt rendezni.

Pocsai Richárd hozzátette, a résztvevők száma közel ötven fő volt, minden korosztály (tizenháromban lehetett nevezni, tizenkettőben bajnokot is avattak) képviselte magát a legjobbjaival.

Az amatőrök és a legfiatalabb versenye után a minime és a cadet korosztály következett, ahol egyre több látványos elemet mutattak be. A különböző korcsoportokban pluszos kategóriában is indulhattak azok, akik a koruk miatt már nem kerülhettek be a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) kategóriájába, ugyanakkor tudásban nem maradtak el attól.

A legnagyobb érdeklődés természetesen az Elite kategória küzdelmeinek szólt, külön az orosházi Kovács Péternek, aki hatszoros bajnokként lendült neki az ob-nak, majd az a kisebb kerekű bringákat felsorakoztató Elite 20 és az Elite 26 versenyét is megnyerte. Utóbbiban kétszer is megmérettek a versenyzők, az alapszakasz után a Final Four-ban is.

Győztesek. UCI-kategóriák. Elite 26 (2005 és annál idősebbek): Kovács Péter (HegeSport). Elite 20 (2005 és annál idősebbek: Kovács Péter. Junior 26 (2006–2008): Papp Zalán (George SE). Junior 20 (2006–2008): Klepács Barna (DSI-Debrecen). Cadet (2008–2009): Fark Zalán (HegeSport). Poussin (2014–2015): Demeter Mihály (HegeSport). Minime (2010–2011): Túróczi Lőrinc (Fair Play Trial Team).