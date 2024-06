„Klubunk és labdarúgónk útjai elválnak, mert lejáró szerződését Gyuri már nem kívánta meghosszabbítani, továbbiakban a pályafutását máshol képzeli el”– áll az Előre honlapján a hivatalos indoklás.

A 28 esztendős bal oldali és belső védő 2020-ban került a lila-fehérek állományába hosszú ideig csapatkapitányként is funkcionált. A munkabírására mindig nagy szükség volt, de most az élet úgy hozta, hogy máshol próbálja ki magát.

– Négy szezon után távozom, mert szerettem volna új impulzust. Úgy érzem, hogy a kiesésért személy szerint én is felelős voltam, így viszont hogy egyből sikerült a visszajutás és tudtam ebben segíteni csapatnak, talán nullára visszahoztam a renomémat és tiszta lappal tudom máshol folytatni. Összességében büszke vagyok, hogy mindegyik edzőnél folyamatosan tudtam játszani, voltak nagyon jó hangulatú meccsek – gondolok például a Szeged elleni derbikre –, de olyanok is, amelyek nem sikerültek túl jól, viszont bravúros győzelmeket is sikerült átélnem, ezekre mindig szívesen emlékezem majd és sosem feledem. Úgy vélem, hogy egy ilyen vidéki fellegvár, mint a Békéscsaba remélhetőleg sokkal több néző előtt tud majd mérkőzéseket rendezni a jövőben, és bízom benne, hogy a csapat mihamarabb visszakerül az első osztályba – nyilatkozta a játékos, aki végezetül megköszönte a vezetők, edzők és a társak munkáját, a szurkolóknak pedig a külső támogatását.

Bora Györggyel ellentétes utat jár be Szatmári István, aki az első nyári új szerzeménye a klubnak. A balszélső 2017 és 2019 között 70 bajnoki és 6 kupamérkőzésen szerepelt lila-fehér színekben, valamint 22 gólt is szerzett. Békéscsabáról visszatért az MTK Budapest csapatához, majd Gyirmótra vezetett útja és hosszabb sérülése után jelenleg újra bevetésre és kihívásokra vár. A klubvezetés mindenben megegyezett a 27 éves, 186 centiméter magas középpályással, aki a 2024/25-ös idényben ilyen formán ismét a Békéscsaba 1912 Előre keretét erősíti.

– Egy hosszabb sérülésen vagyok túl, a felkészülés végére pedig már százszázalékos állapotban leszek ismét, ezért megpróbálok minimum olyan teljesítményt nyújtani a jövőben, mint amikor legutóbb itt játszottam. Bízom benne, hogy másodosztályú szerepléssel párhuzamosan ismét nő a szurkolók száma a lelátókon és szeretném, ha a csapat mellé állnának, mert úgy érzem nagy szükség lenne rájuk! Nagyszerű lenne, ha ismét olyan sikeresek tudnánk lenni együtt mint korábban, ennek és a csapat érdekében is mindent meg fogok tenni, próbálom majd meghálálni azt a sok-sok szeretetet, amit annak idején szurkolóinktól kaptam. Szeretném megköszönni szüleimnek és nagyszüleimnek egyaránt, hogy a nehéz időkben is mellettem voltak – mondta a játékos, miután megállapodott az Előre vezetőivel.