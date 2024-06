Míg az első fordulóban tíz megyei és azon túli egyesület nevezte fiataljait az utánpótláskorúak számára kiírt viadalra, a második körben már 15 klub adta le nevezését. Így a házigazdák, a Békéscsabai Előre Úszó Klub versenyzői mellett a Békési Úszóklub Egyesület, a Gyulai Várfürdő, az Orosházi Úszó Egyesület, a Szarvasi Úszó SE, a Tótkomlósi Úszó Egyesület és a Triton SE Gyula állított rajtkőre fiatalokat. A megyehatáron túlról Létavértesről, Mezőtúrról, Tiszakécskéről és Szentesről – utóbbiból két egyesületből is – érkeztek úszók az egynapos viadalra. A romániai Crisul Nagyvárad és a CSN Arad, valamint a Glória Arad sportolóinak részvételével nemzetközivé bővült az esemény. Összesen 278 úszó állt starthoz 1131 rajtot teljesítve. Ez éppen duplája az első forduló létszámához viszonyítva.



A népes házgazda klub egy kisebb csoportja

Ismét megnyerték a pontversenyt

A házigazdák büszkék arra, hogy immár 85 fiatalt tudtak rajtkőre állítani a hazai versenyükön, ami erejüket is mutatja. Így aztán érthető, hogy a 169 lehetőségből kereken 50 aranyérmet itthon tartottak, ami mellé fiataljaik begyűjtöttek még 48 ezüst- és 35 bronzérmet is.

Kupaviadal lévén, ezúttal is számolták a pontokat. Az élen – miként az első fordulóban – ezúttal is a Békéscsabai Előre Úszó Klub végzett 1248 egységgel a CSM Arad (670) és a Glória Arad (573) előtt. A további megyei helyezések: 5. Várfürdő 306, 6. Békés 295, 8. Szarvas 245, 10. Tótkomlós 149, 11. Orosháza 128, 14. Triton SE 25.

Vármegyei győztesek

Fiúk. 50 m gyors, 2009-ben születettek és idősebbek: Takács Botond (Békéscsaba). 2012: Varga Attila (Tótkomlós). 2013: Kugyela Csanád (Szarvas). 2016: Bracsok Attila (Szarvas). 100 m gyors, 2009-ben születettek és idősebbek: Takács Botond. 2012: Varga Attila. 2013: Holland Regő (Békés). 200 m gyors, 2009-ben születettek és idősebbek: Nagy Szabolcs (Békéscsaba). 2010-11: Tamási Levente (Békéscsaba). 2012-13: Varga Attila. 50 m pillangó, 2009-ben születettek és idősebbek: Petróczki Zsombor (Békéscsaba). 2013: Holland Regő. 100 m pillangó, 2009-ben születettek és idősebbek: Petróczki Zsombor. 2010: Molnár Zsolt (Békés). 2012: Domokos Milán (Békéscsaba). 2013: Tóth Bence (Békéscsaba). 200 m pillangó, 2009-ben születettek és idősebbek: Petróczki Zsombor. 2012-13: Domokos Milán. 50 m hát, 2009-ben születettek és idősebbek: Takács Botond. 2010: Császár Patrik (Tótkomlós). 2011: Abrudán Gábor (Várfürdő). 2013: Holland Regő. 2014: Ádász Nándor (Békéscsaba). 100 m hát, 2010: Molnár Zsolt. 2011: Abrudán Gábor. 2014: Ádász Nándor. 2015: Kriska Dominik (Szarvas). 200 m hát, 2009-ben születettek és idősebbek: Nagy-Benedek Olivér (Békéscsaba). 2010-11: Abrudán Gábor. 2012-13: Domokos Milán. 50 m mell, 2009-ben születettek és idősebbek: Petróczki Zsombor. 2013: Keresztúri Zsombor (Békéscsaba). 2014: Szekera Balázs (Békéscsaba). 100 m mell, 2009-ben születettek és idősebbek: Petróczki Zsombor. 2013: Keresztúri Zsombor. 2016: Bracsok Attila. 200 m mell, 2009-ben születettek és idősebbek: Petróczki Zsombor. 2014-15: Kopcsák Dominik (Békéscsaba). 200 m vegyesúszás, nyílt: Nacsa Domán (Triton SE).

Lányok. 50 m gyors, 2009-ben születettek és idősebbek: Szamos Panna (Várfürdő). 2010: Perza Berta (Békéscsaba). 2011: Kállai Hanna (Várfürdő). 2012: Oláh Míra (Békés). 2016: Muceniece Heléna (Szarvas). 100 m gyors, 2009-ben születettek és idősebbek: Szamos Panna. 2010: Perza Berta. 2011: Kállai Hanna. 2012: Oláh Míra. 200 m gyors, 2009-ben születettek és idősebbek: Tóth Bernadett (Várfürdő). 2010-11: Perza Berta. 2012-13: Walki Dorina (Orosháza). 2016 és fiatalabbak: Muceniece Heléna. 50 m pillangó, 2009-ben születettek és idősebbek: Szamos Panna. 2011: Fábián Maja (Békéscsaba). 2012: Metcalfe Rebecca (Békés). 2013: Gyuricza Kira (Békéscsaba). 2016: Muceniece Heléna. 100 m pillangó, 2009-ben születettek és idősebbek: Szamos Panna. 2011: Eczeti Zsófia (Békés). 2012: Metcalfe Rebecca. 2015: Baráth Martina (Békéscsaba). 200 m pillangó, 2009-ben születettek és idősebbek: Zsilinszki Orsolya (Békéscsaba). 2010-11: Nagy-Benedek Izabell (Békéscsaba). 2012-13: Walki Dorina. 50 m hát, 2009-ben születettek és idősebbek: Cseresznyés Petra (Várfürdő). 2010: Perza Berta. 2011: Papp Hanna (Békéscsaba). 2014: Potocska Dorka (Békéscsaba). 2016: Gubény Noémi (Békéscsaba). 100 m hát, 2009-ben születettek és idősebbek: Cseresznyés Petra. 2010: Perza Berta. 2011: Papp Hanna. 2013: Szőke Emma (Békéscsaba). 2014: Potocska Dorka. 2016: Gubényi Noémi. 200 m hát, 2009-ben születettek és idősebbek: Cseresznyés Petra. 2010-11: Perza Berta. 2012-13: Gyuricza Kira. 2016 és fiatalabbak: Gubényi Noémi. 50 m mell, 2010: Nagy-Benedek Izabell. 2011: Hajdu Boglárka (Tótkomlós). 2012: Walki Dorina. 2015: Sramkó Gréta (Orosháza). 2016: 100 m mell, 2009-ben születettek és idősebbek: Zsilinszki Orsolya. 2010: Nagy-Benedek Izabell. 2011: Gajda Anna (Várfürdő). 2012: Metcalfe Rebecca. 2013: Gyuricza Kira. 2014: Potocska Dorka. 200 m mell, 2009-ben születettek és idősebbek: Hankó Szilvia (Békéscsaba). 2012-13: Metcalfe Rebecca. 2014-15: Horváth Lila (Békéscsaba). 200 m vegyesúszás, nyílt: Cseresznyés Petra.

Váltók. 4x50 m mix gyorsváltó, 2011 és idősebbek: Békéscsaba (Perza Berta, Fábián Maja, Petróczki Zsombor, Takács Botond). 2012:13: Békés (Metcalfe Rebecca, Oláh Míra, Holland Regő, Nyéki Barnabás). 2016 és fiatalabbak: Békéscsaba (Ádász Bianka, Bondár Vendel, Varga Bence, Gubény Noémi).