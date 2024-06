Az edzőváltás tényét Balogh Lajos vezetőségi tag jelentette be, hozzátéve azt is, hogy Gézárt Zoltánnak – elmondása alapján – nem jöttek be a számításai a felnőtt fociban. Ennek ellenére sem végzett rossz munkát, hiszen a gárda 5. helyen zárta az évet, és amennyiben végig megmarad a tartása, akár előkelőbb is lehetett volna ez a pozíció.

Benyovszki Róbert szerepvállalásától a csapategység megszilárdítását várják, és szeretnék visszacsábítani azokat, akik valamilyen okból lemorzsolódtak év közben. Persze a megkezdett fiatalítással sem szeretnének leállni, változatlanul számítanak a tavaly sok lehetőséghez jutó utánpótláskorú játékosokra, hiszen a csapat fejlődésének ők lehetnek a zálogai.

A tervek szerint július 8-án kezdődik a nyári felkészülés, melynek során több tesztmérkőzést is szeretnének lejátszani. A Kondorossal és a Gyomaendrőddel máris lekötöttek egy közös gyakorlást, a program kialakítása és véglegesítése azonban még egyeztetés alatt áll.