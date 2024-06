Dénes Adrián Újpesten folytatja pályafutását. A 20 éves labdarúgó 2009-ben az OMTK-ULE 1913 csapatában kezdte pályafutását, majd a Budapest Honvéd-MFA-hoz igazolt. A Honvéd utánpótlás csapatából 2021 nyarán igazolt a Fiorentina utánpótlás együttesébe, ahonnét másfél év után a Cesenához került kölcsönbe. Visszatértét követően 2023 nyarán, jó teljesítményének köszönhetően a friss Európa-konferencialiga ezüstérmes nagycsapatában is bemutatkozhatott, felkészülési mérkőzésen.

– Ő egy fiatal, magyar játékos, aki előtt komoly jövő állhat, és hosszú távon is segítségére lehet az Újpestnek és a magyar labdarúgásnak is. Meg szeretnénk adni neki az esélyt, hogy bizonyítson, és hogy lépésről lépésre be tudja verekedni magát majd a kezdőcsapatba – mondta róla a klub honlapján az Újpest FC ügyvezető igazgatója, Benczédi Balázs.

A fiatal szélső a firenzeiek Primavera-csapatával Olasz Kupa- és Szuperkupa-győzelmet is ünnepelhetett, emellett a magyar U18-as és U20-as válogatottakban is szerepelt már.

Dénes a támadósorban több poszton is bevethető, az esetek nagy részében pedig – ballábas lévén – jobb oldali tükörszélsőt játszik. Sebessége és cselezőkészsége kiemelkedő, olaszországi neveltetése révén taktikailag érett.