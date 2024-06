Végezetül fő céljának azt nevezte, hogy a békéscsabai labdarúgásban pozitívabb légkör és szemlélet alakuljon ki, „ahol mindenki egy irányba húz” a gyerekek érdekében. Szeretné továbbá, ha jellemezné az akadémiát egy egyéni, „csabai” stílus, amelyről felismerhetők lennének bárhol a játékosok – mondta Boér Gábor.

Kovács Mihály közölte, várhatóan augusztusban adják át azt a 40x60 méteres, műfüves, fedett csarnokot, amely hiánypótló beruházás a klub életében, ötéves előkészítés után tudott elindulni a fejlesztés, a létesítményt télen-nyáron használhatják majd.

Kérdésre válaszolva közölte, az eddigi szakmai vezető, Szekeres Lajos is a klubnál marad: ő korábban is körzetközpont-koordinátori feladatait látta el, eleve „beugróként került” a szakmai vezetői posztra, most pedig visszatér korábbi feladatához.