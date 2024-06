– Mi motiválta, hogy edző legyen, amikor a játékos-pályafutása lezárását követően eltávolodott a sportágtól?

– Sok csalódás ért a kézilabdában, a rengeteg sérülés miatt. Bár szép eredményeket értem el játékosként, de mások, illetve saját véleményem szerint is sokkal több volt a karrieremben. A kudarcélmények hatására valóban hátat fordítottam a sportágnak egy időre, de ahogy teltek az évek, a hétköznapi életben nem találtam a helyem. Végül orvosi és családi javaslatra visszatértem a sportághoz, mert ez az életem.

– Aki nyomon követte a karrierjét, az tudja, hogy egy bevállalós játékos volt. De vajon Törő Szabolcs edzőként is ilyen maradt?

– Nem szeretem a diktatúrát. Játékosként nehéz eset voltam, de úgy érzem, ha lett volna egy olyan edző, aki meghallgat, megért, annak lehoztam volna a csillagos eget is. Ezt vallom most edzőként. Szeretek partnerként tekinteni a játékosaimra, meghallgatni az észrevételeiket, problémáikat, de ez addig mehet, amíg nem élnek vissza vele. A jókedv, a mókázás az alap egy edzésen, de amikor munka van, akkor fegyelmet várok el.

– Gondolom néhány felvételt megnézett már új csapatáról. Milyen benyomásokat szerezett?

– Sok mérkőzést megnéztem, abszolút pozitív a benyomásom. Egy csapat akkor csapat, ha összetartó. Azt látom, hogy Orosházán a játékosok egy irányba terelik a hajót, egy célért küzdenek, ami elengedhetetlen a sikerhez.

– Milyen rövid- és hosszú távú célokat fogalmazott meg?

– Úgy állok a bajnoksághoz, hogy minden mérkőzést meg akarok nyerni. Rólam tudni kell, hogy nem szeretem a langyos vizet. Maximalista vagyok, a dolgokból a legjobbat szeretném kihozni. Azt is szeretném elérni, hogy szezon végén a csapatot alkotó játékosok magasabb szintet képviseljenek. Ehhez rengeteg munka, elhivatottság és profi mentalitás szükséges.

– Hogy néz ki majd a felkészülés?

– Az egyéni programot már július elején elkezdik a lányok, az első közös edzés július 15-én hétfőn lesz. Az edzőmérkőzések időpontjait is lekötöttük már, viszonylag hamar játszunk felkészülési meccseket, hogy minél hamarabb összecsiszolódjunk a csapattal. Ezek között lesz természetesen az augusztusi felkészülési torna is az Eötvösben. Megmondom őszintén, már izgatottan várom az új kihívásokat.