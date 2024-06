A honi karatésokon kívül Szatmárnémetiből, Kolozsvárról és Temesvárról jöttek karatésok azért, hogy a formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban megmérkőzzenek egymással.

A megmérettetésen shotokan, shito-ryu, sendo-ryu, goshinkai karate irányzatokhoz tartozók indultak el. A remek hangulatú, jól szervezett viadalon a bírói kar Nyesti Csaba mester főbíró vezetésével jól oldotta meg nem könnyű feladatát. Természetesen jelen volt Feszt Norbert mester, a honi szövetség elnöke is.

A békéscsabai JALTE Goshinkai Karate szakosztályából az utánpótlás kategóriában Ticz Nándor indult, aki izgalmas körülmények között nyerte a formagyakorlat versenyt. Pontazonosság után neki és az ellenfelének újból be kellett mutatnia gyakorlatát, ez pedig a békéscsabai fiúnak sikerült jobban. Küzdelemben idősebb korosztályú riválisokkal mérkőzött sanbon shobu szabályrendszerben. Első mérkőzését három nagyon szép fejrúgással nyerte, ám azután egy nála képzettebb ellenféllel már nem boldogult, így ezüstéremmel térhetett haza. Teljesítményével az edzője, Shihan Gregor László VIII. DAN is elégedett volt.

Hír még, hogy november 9-én Békéscsabán rendezik az IKU meghívásos országos bajnokságát, a mostani összejövetel során több részlet is tisztázásra került a versennyel kapcsolatban.