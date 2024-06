A Kurucz Levente, Opavszky Márk duó csak centikre járt azt Európa-bajnoki részvételtől, de még maradt esélye kijutni. Fotó: Szalmás Péter

Ebben a számában a szolnoki első válogatón meglepetésre a fiatal Kurucz Levente, Opavszky Márk egység nyert. A nagykanizsai és szarvasi duó most is végig harcban volt az első helyért. Sokáig vezettek, de az előzetesen favoritnak tartott, rutinosabb Nádas Bence, Tótka Sándor duó az utolsó kétszázon hatalmas támadást indított ellenük, s végül – ha csak 54 ezredmásodperccel is, de – sikerült megelőznie őket. Az eredmény azt jelenti, hogy ebben a számban is szétlövés jöhet.

Magyarország 16 kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal. Az ötkarikás csapatot a tervek szerint július 2-án hirdetik ki.

Eredmény. Férfi K-2 500 m: 1. Nádas Bence, Tótka Sándor (MVM Szegedi VSE, UTE) 1:36,818, 2. Kurucz Levente, Opavszky Márk (Plastex Kanizsa KKK, MTK) 1:36,872.