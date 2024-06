Kostyó Panni távozásával és Mikula Dóra visszavonulásával Ács Orsolya egyedül maradt ezen a poszton, ezért mindenképp erősítésre volt szükség. Kozma Flóra ismerős volt az orosháziak számára, korábban szerepelt már a SZISE és a Dunaújváros együtteseiben, de a legtöbb időt a Tisza-partján, Szegeden töltötte. Előbb a KSZSE, majd az utóbbi években Szegedi NKE csapatában játszott. A nyártól új fejezet kezdődik a karrierjében.

– Az átigazolásomban a legfőbb szempont az volt, hogy továbbra is a másodosztályban kézilabdázhassak, azon belül is szerettem volna egy nagyobb játékerőt képviselő csapatban játszani. Orosházán ez adott, hiszen folyamatosan a tabella első felében végez. A távolság is közrejátszott abban, hogy ide igazoltam, mert szerettem volna minél inkább Szeged közelében maradni – sorolta a beálló.

A szegediek ugyan az utolsó, kieső helyen végeztek, de a beálló egyéni szempontból jó szezont tudhat maga mögött. Összesen 113 gólt szerzett a 30 mérkőzés során, ebből kilencet új csapatának lőtt.

– Erősségemnek a kitartást gondolom. Mindig mindent meg akarok oldani, a lehető legtöbbet szeretném kihozni a dolgokból. A következő szezonban főleg védekezésben fejlődnék sokat és szeretnék minél jobb páros kapcsolatokat kialakítani a társakkal. Azon fogok dolgozni, hogy a csapat egyik húzóemberévé váljak – mondta Kozma Flóra, aki a maga 27 évével a keret legrutinosabb tagja lesz.