A második döntős nap délelőtti programjának első felében három olimpiai szám szerepelt a programban. Nádas Bence és Tótka Sándor a múlt heti válogató megnyerése után lendületből jött az Eb-re, az előfutamukat megnyerték, s a döntőben is magabiztosan szálltak vízre. A rajtból szinte kilőttek, féltávnál pedig már egy beülőnyivel vezettek. A végén ugyan a fehéroroszok és a litvánok megpróbáltak felzárkózni rájuk, de nem jártak sikerrel, tisztán ők haladtak át elsőként a célvonalon. Miután a lelátó előtt kiszálltak a stégre, a barátok és ismerősök, szurkolók hosszú percekig ünnepelték őket.

A két kajakos – akik párosban már párizsi indulók – vasárnap a négyes döntőjében is érdekeltek lesznek Kuli Istvánnal és Csizmadia Kolossal.

– Sanyival azt beszéltük a rajt előtt, hogy feszített a program, így valószínűleg nem fogják visszalőni a rajtot, ezért próbáltuk egy kicsit jobban belefeszíteni magunkat a rajtgépbe – mondta az MTI-nek a szegediek világbajnoka, Nádas Bence. – Szinte kirobbantunk a rajtból és onnantól kezdve ráálltunk az erős utazótempónkra, amellyel meg tudtuk őrizni az elején szerzett előnyünket. Az utolsó kétszázon pedig a szegedi közönség szinte behúzott minket a célba. Óriási élmény hazai publikum előtt nyerni, legutóbb a 2014-es utánpótlás világbajnokságon szólt nekem itt a Himnusz. Most olimpia évében, olimpiai szám megnyerése után hallgathattam meg, ez leírhatatlan élmény.

Kijött a forma

Tótka azt mondta, ők még nem akarják elkiabálni az olimpiai csapattagságot, de az biztos, hogy vasárnap, a négyessel is mindent megtesznek majd a sikeres szereplésért.

– Örülünk, hogy aranyérem lett a vége, de annak még jobban, hogy összeálltunk és kijött a forma. Most a holnapra fókuszálunk, bár tudjuk, hogy nem egy világbajnoki szintű mezőnyt gyűlt itt össze négyesben, mert kicsit szerencsétlen az Eb időpontja. Mi ezzel együtt egy nagy pihenő után szeretnénk megmutatni, hogy jó formában vagyunk és küzdünk egymásért – fogalmazott az UTE gyomaendrődi olimpiai bajnok kajakosa.