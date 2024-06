A 21 esztendős jobbszélső még korosztályos játékosként került a Nemzeti Kézilabda Akadémiához 2019 januárjában, ahol négy éven át fejlődött. A legjobb eredményét a 2021-ben NB I. B-s aranyérem jelentette. Ezt követően kölcsönben a győri, majd a szegedi másodosztályú együtteshez volt kölcsönadva, az előző évet pedig a nagy terveket szövő ETO-nál töltötte. A bajnokcsapatban 29 bajnokin 52-szer volt eredményes.

– A Győrnek nagyon komoly tervei vannak az élvonalban, szeretnének a legjobbakkal is versenyre kelni, ennek megfelelően alakítják át a tavalyi keretüket. Számomra ezért is jött jól a békési megkeresés, némi gondolkodás és egyeztetést követően jutottam oda, hogy számomra ez lesz az optimális választás. Motiváló volt, hogy dobogós helyen végzett a csapat – árulta el az átigazolás hátteréről Szabó Ádám.

Saját bevallása szerint az elmúlt évek során rengeteget fejlődött a játéka és az önismerete. Felismerte az erősségeit és gyengeségeit, illetve azt is, hogy kemény munka nélkül nem lehet sikeres egy sportoló.

– Nagyon várom már a munkát a békési csapattal és Cifra Tibi vezetőedzővel, aki a gimnazista éveimben az osztályfőnököm is volt. Szeretem magasra tenni a lécet, szóval remélem, hogy a következő szezonban is elcsípjük a dobogót, ebben pedig meghatározó szerepet szeretnék betölteni. Bízom benne, hogy a szurkolók minden mérkőzésen olyan hangulatot teremtenek majd, mint amikor idén márciusban a Győrrel jártam itt – tárta fel terveit a szélső, aki a játék mellett tanul is, hiszen két éve a Testnevelési Egyetemen képzi magát edzőnek.