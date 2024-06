A Steigerwald Ernő, Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Molnár Attila összeállítású férfi 4x400 méteres magyar váltó új magyar rekorddal, 3:02,09 perccel került a döntőbe, nyolcadik idővel, így a római Európa-bajnokság zárónapján kilences pályán kezdhették meg a versenyt.

A váltó első futója, a közelmúltig még éppen a Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubban versenyző, ma pedig Gödöllőn sportoló Steigerwald Ernő volt, aki az első kétszázat remekül megfutotta, végül a hetedik helyen váltotta Enyingi Patrik, aki tartotta a pozíciót, elmondása szerint egy keményebb futással kellett ezt megtennie, mint az elődöntőben. Wahl Zoltán, nem szakadt le, közel maradt az élmezőnyhöz így szoros volt az utolsó váltás. Molnár Attila, akinek az Európa-bajnokságon már ez volt a negyedik négyszázas futása három nap alatt, elmondta, hogy mindig az előtte lévő feladatra koncentrál és így tett most is, szoros hajrát vitt végig, és az elődöntős időtől egyetlen századdal lemaradva a nyolcadik helyen ért be a váltó 3:02,10 perces idővel.

– Nem éreztem rossznak a futást, de a nyolcas pályán csak a cseh srácot láttam magam előtt és kicsit bizonytalan voltam menet közben néha, hogy a többiekhez képest milyen tempót megyek. Nem volt rossz, de ennél az időnél, a 46,6 másodpercnél szerettem volna azért jobbat, viszont nagyon örülök a döntőnek és az országos csúcsnak – mondta Steigerwald.

A római Európa-bajnokságon rekordszámú, 59 fős magyar csapat vett részt, benne a Kopp Békéscsabai AC gerelyhajítójával, Bogdán Annabellával, aki – mint arról már beszámoltunk – csoportjában 52,90 méteres dobással 12., összesítésben a 23. lett és ezzel nem jutott be a gerelyhajítás 12-es döntőjébe. A magyar csapat legjobb eredményét Halász Bence érte el kalapácsvetésben, aki ezüstérmes lett.