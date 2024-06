A legnépszerűbb, főleg 50 méteres számokban tíznél is több futamot kellett rendezni. Ugyanakkor akadt nem is egy olyan szenior – még a hetvenéveseken túl is – aki tízszer vagy annál többször állt rajtkőre a három nap négy felvonása során.

Békés vármegyéből ezúttal csak két egylet, a házigazda Gyulai dr. Regele Károly Szenior Úszó Klub és a Békéscsabai Szenior Úszó Egyesület állított ki versenyzőket (30 és 16 induló), ám ebből látható, ők népes létszámban jelentek meg a Várfürdőben. Ennek, és a remek helyezéseknek is köszönhető, hogy a gyulaiak a 46 klub közül az előkelő ötödik helyen végeztek a pontversenyben (658 egységgel), míg a békéscsabaiak a nyolcadik helyen zártak (425). A legeredményesebbek a főváros mellől, de döntően budapestiekből álló Törökbálinti Seniorok bizonyultak (1495), megelőzve a Debreceni Szenior Úszóklubot (1046), valamint a Hód Triatlon és Öttusa Szenior Egyletet (875).

Az eseményt négy román, két szlovák, egy-egy osztrák és szerb klub versenyzői nemzetközi rangra emelték.

A névadó leánya és főszervező, Regele Piroska jóvoltából külön díjakat is átadtak. A vármegyei legjobb férfiak sorrendje: 1. Seres László (Gyula), 2. Csirmaz Sándor (Békéscsaba), 3. Szabó Balázs (Békéscsaba). Nők: 1. Gévay Liliána (Gyula), 2. dr. Kocsor Ferencné (Békéscsaba), 3. Pappné dr. Marik Sarolta (Békéscsaba). A gyulai legjobbak is díjat vehettek át, férfiak: 1. Domokos Árpád, 2. dr. Legeza László, 3. Ludvig Balázs. Nők: 1. Murnyák Zsuzsanna, 2. Csepeli Pálma, 3. dr. Tóth Ilona.

Végül álljon itt azok neve, akik dobogós helyen zárták a szenior országos bajnokságot. Gyulaiak: Bagi Csilla, Csepeli Pálma, Domokos Árpád, Fehér Edit, Fodor György, Fodor Mircea, Gévay Liliána, Kertmegi Róbert, dr. Legeza László, Legeza Péter, Ludvig Balázs, Murnyák Zsuzsanna, Muszka Zsombor, Radnai Tibor, Seres László, Schriffert Józsefné, dr. Tóth Ilona.

Békéscsabaiak: Csirmaz Sándor, Csomai Zsolt, Gazsyné Hrabovszki Edit, Juhászné Tóth Margit, dr. Kocsor Ferencné, Kósa László, Metcalfe Bodnár Tímea, Miklós Éva, Szabó Balázs.