– Három hétközi foglalkozást, valamint öt tesztmérkőzést tartogat a nyári alapozás, melynek kezdetére szeretnénk az eltervezett erősítéseket is realizálni – árulta el tapasztalt vezető. – Nem lesz jelentős változás a keretben, de érzékenyen érint bennünket, hogy két rutinos játékosunkra nem számíthatunk a jövőben. Kardos Imre visszavonult az idény végén, Minya István pedig már nem gondolkozik az I. osztályú szereplésben, inkább nekilátott megszervezni a klub második csapatát, amelyet a legalsóbb osztályban indít el a klub.

Zsiros György szerint a két ikont megfelelő tudású játékosokkal igyekeznek pótolni, hogy áthidalhassák a hiányukat. Persze a megkezdett fiatalítási folyamattal sem kívánnak szakítani.

– Több kiszemelttel tárgyalunk, vannak azonban konkrétumok is. Az UFC 19 éves játékosa, Rabatin Bence és a 28 esztendős Burai Dávid érkezik a támadószekcióba, utóbbi Berényből igazol hozzánk és újrakezdőnek minősül. A középpályás sorunkat Kovács Dávid gyarapítja, aki már tavasszal is látogatta az edzéseket, de új igazolásként most kerül hivatalosan is a csapathoz – újságolta el Zsiros György, aki az infrastrukturális fejlesztésekről is beszámolt.

Ezek szerint a sporttelepen megújul a kettes és hármas játéktér, a centerpálya új öntözőrendszert kap, a klubházon pedig energetikai felújítást végeznek.

A tervezett felkészülési mérkőzések időrendje

Július 20., szombat, 10.00: Jamina SE–Békési FC

Július 27., szombat, 10.00: Csorvási SK–Békési FC

Július 31., szerda, 18.00: Békési FC–Békéscsaba UFC U19

Augusztus 3., szombat, 10.00: Békési FC–Szeged-Csanád GA U19

Augusztus 7., szerda, 18.00: Békési FC–Jamina SE