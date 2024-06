Csató Sándor részben taktikai, részben kényszerű okok miatt több helyen is változtatott az előző heti kezdő tizenegyén, a vendégeknél ugyanaz a csapat kezdett. Az elszántság egyik oldalon sem maradt az öltözőben, így azután élvezetes, férfiasan kemény játékot láthatott a több mint 2000 néző. Az első csabai helyzetre a 12. percig kellett várni, amit az agilis Vólent lefordulása eredményezett, ám Lóth kapus a helyén volt. Bő negyedóra után Póser bizonytalankodott egy hazaadásnál, kis híján góllal büntetett a Tatabánya, röviddel később azonban Szalászki 17 méteres léc alá tartó szabadrúgását kiütve korrigált. Az ivószünet után Hodonicki brusztolt ki helyzetet a jobb oldalon, amit Ilyés fejezhetett volna be, ám a közeli lövését szögletre blokkolták. Lóth a 36. percben Pintér ígéretes 24 méteres löketét bokszolta a mezőnybe, a másik oldalon csabai labdavesztést követően a vendégek helyzeténél Pósernak kellett mentenie bravúrral. Még az utolsó pillanatokra is maradt egy Bányász-lehetőség, gól azonban nem született a szünetig.