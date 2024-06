A múlt heti első találkozón elért 2–2-es eredmény, és még inkább a mutatott teljesítmény okkal ad alapot bizakodásra a viharsarki „térfélen”. Amennyiben sikerül legyőzniük a látogatókat, azzal az év elején meghatározott küldetést is teljesítik, azaz a tavalyi búcsút követően visszatérhetnek a honi másodosztály vérkeringésébe.

A tatabányai első mérkőzésen mutatott jó teljesítményt kell überelniük a csabaiaknak hazai pályán. Fotó: Flajsz Péter Gergő/24 Óra

Fotó: Flajsz Peter



– Pozitív volt a lecsengése a tatabányai meccsnek, bár akadnak tanulságai. Tisztában voltunk vele, hogy akik sérülésből jönnek vissza, nem fogják végig bírni, ami be is bizonyosodott. Nem tervezett cserék miatt kellett belenyúlni a játékba, ez is közrejátszott abban, hogy szünet után nem tudtuk az első félidei nívót hozni és kicsúszott a kezünkből az irányítás. Persze az utolsó pillanatokban szerzett, ránk nézve demoralizáló gól is feldobta a hazaiakat, pedig a helyzetek alapján addigra már lezárhattuk volna az érdemi részt. Megtapasztaltuk, hogy jó csapat a Bányász, jó foci játszik, az átmeneteket különösen gyorsan oldja meg és a pontrúgásai is veszélyesek, ezzel pedig kezdenünk kell valamit. Egyaránt akadnak kisebb sérültjeink és felépülők, velük bővül a keret, miként az Előre család is gyarapodott, Vólent Rolandnak ugyanis megszületett a kislánya péntek reggelre – jegyeztük Csató Sándor vezetőedző gondolatait.

Saját kézbe vennék a sorsukat

Van azonban az éremnek egy másik, „árnyaltabb” oldala is. Ha a vendégeknek jönne ki jobban a lépés a vasárnapi osztályozón, még mindig maradna egy kapaszkodó, ami persze fordított esetben a látogatókra is vonatkozik. A zuhanyhíradó szerint az MLSZ a két osztályozó jobb összteljesítményét produkáló vesztesét kéri fel NB II.-es szereplésre az anyagi nehézségek miatt licenc nélkül maradó Haladás helyére. Egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy nem ismertek a honi szövetség szándékai a feltöltést illetően. Érthető, hogy ezt nem kommunikálta eddig a „központ”, hiszen azzal a párharcok élét is csorbította volna, de végső mentsvárként szóba jöhet ez az abszolút logikus eshetőség is.

– A tatabányai találkozón is bebizonyosodott, hogy igyekszünk mindenféle pletykától függetleníteni magunkat és a legjobbunkat nyújtva szeretnénk „behúzni” az osztályozót. Ezzel elégedetten zárhatnánk le az évet, és roham munkában hozzáláthatnánk a következő tervezésének, a játékosokat pedig nyugodtan küldhetnénk rövid nyári pihenőre. Bízunk benne, hogy a saját kezünkbe vesszük a sorsunkat és számunkra kedvező eredményt hoz a vasárnapi mérkőzés! – tette hozzá a csabai szakvezető.

Amennyiben a visszavágón is döntetlenre zárul a rendes játékidő, úgy kétszer tizenöt percnyi hosszabbítás vár a felekre. Ha akkor sem születik döntés, úgy a győztes kilétét büntetőpontról elvégzett rúgások döntik el.,