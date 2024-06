Az utódlás kérdését házon belül oldották meg. A helyét Rotár Péter veszi át, aki eddig a pályán segítette góljaival a csapatot. A 30 esztendős szakember akadémiai edzőként szerzett tapasztalatait ültetheti át a felnőttek „nyelvezetére”, miközben az utánpótlástól sem szakad el, csak éppenséggel egy fiatalabb korosztályt fog átvenni.

Zsilák Máté lába fordul lövésre. A mezőhegyesiek a bajnok gyulaiakkal nem találkoznak az új bajnokságban

Fotó: Kiss Zoltán

– Az öltözőben született meg a döntés, hogy én legyek az edző, abszolút megtiszteltetésként ért a társak és a vezetők bizalma, ám ezennel felhagyok a focival, csak edzőként kívánok dolgozni, meggyőződésem ugyanis, hogy a pályáról nem lehet úgy irányítani egy csapatot, mint a kispadról – mondta érdeklődésünkre a frissen kinevezett tréner, akinek a megbízatása július elsejétől szól.

Persze a nyári felkészülési program megszervezése, valamint a következő évi együttest alkotó keret kialakítása már az ő hatáskörébe tartozik.

– Július elsején kezdünk, bár előtte már lesznek ráhangolást segítő futóprogramok. A menetrend heti három foglalkozás tartogat majd, pluszba jönnek az edzőmérkőzések, melyekből hatot játszunk le környező ellenfelekkel. Szeretném azt az állandóságot fenntartani, amit Ács Levente kialakított. A csapat és magam nevében is köszönöm neki az elmúlt öt év alázatos munkáját, emberként és játékosként is rengeteget tanulhattam tőle, amit most reményeim szerint kamatoztatni tudok – fogalmazott Rotár Péter.

Ketten már biztos távoznak

Bár egyelőre az időszaknak megfelelően kevés konkrétum lát napvilágot a játékosmozgásról, nyilvánvalóan lesznek változások a mezőhegyesi öltözőben, mivel a jó szereplés hatására többeket csábítanak tehetősebb riválisok. Könnyen megeshet tehát, hogy csapatot is építeni kell majd valamilyen szinten.

– Képlékeny állapotban vannak a dolgaink, csak annyi vehető biztosan, hogy a fiatal Oszlács Márton visszamegy Elekre, a rutinos Jámbor József pedig hazatér Tótkomlósra.

Neki külön is köszönöm a klubért végzett munkáját, remek sportembert ismerhettünk meg személyében. A távozók helyén olyan helyi kötődésű játékosokat szeretnénk viszont látni, akik vagy itt nevelkedtek, vagy korábban megfordultak már Mezőhegyesen. Egyelőre szóbeli megállapodásaink vannak, ezért nem is fedném fel a neveket, amit pecsét kerül az ügyükre, természetesen időben tájékoztatást adunk – tette hozzá a fiatal szakember, aki eltökélten azért dolgozik, hogy csapata a következő évben is üde színfoltja lehessen a Vármegye I. osztálynak.