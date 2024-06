Az eseményre több ország is pályázott, amit végül Magyarország kapott meg, a rendezvény pedig a Magyar Röplabda Szövetség és a Röplabda Specifikus Módszertani Központ közreműködésével valósul meg.

Körülbelül 30 külföldi és magyar edző regisztrált már a négynapos képzésre, ami jövő hétfőn veszi kezdetét Békéscsabán.

– A módszertani központ alapvető feladata, hogy naprakész tudást tegyen elérhetővé, ennek eleget téve szervezzük meg ezt a képzést. Örömteli, hogy számos, sokra hivatott magyar tréner is részt vesz, és bízunk abban, hogy lesznek még hasonló alkalmak is! Teret kell adni azoknak a szakembereknek, akik ki akarnak törni a középszerűségből, mi pedig szeretnénk nekik mankót és segítséget adni. Ahogy már korábban is mondtuk, mennyiségiből minőségi utánpótlás-nevelésre van szükség – mondta Baran Ádám, az RSMK stratégiai igazgatója.

A továbbképzés egyik szakmai instruktora az a Hollósy László lesz, aki korábban a magyar női válogatottat is irányította, 2020 óta pedig a Bundesligában tevékenykedik a VfB Suhl élén.