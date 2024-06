A női futballt ünneplő eseményen több program is várta a labdarúgás szerelmeseit, az U14-es régiós válogatottak zárótornája mellett, az U10-es és az U12-es korosztály legjobbjai is pályára léptek. Az UEFA Disney Playmakers Programban szereplő legkisebbek pedig a Disney-mesékre alapuló játékos feladatokon vettek részt. a szervezők emellett különböző játékokkal, arcfestéssel és nyereményekkel is kedveskedtek a szervezők a megjelent gyermekeknek és szülőknek.

Az U10-es és az U12-es regionális bajnokságban szereplő csapatokból, az U14 mintájára, 4 régió került kialakításra. Korosztályonként két sor alkotta a kereteket, ami U10-ben 10, U12-ben pedig 14 játékost jelentett. A lila-fehér egyesületből Hovanecz Lilient érte az a megtiszteltetés, hogy teljesítménye alapján meghívást kapjon az U12-es régiós válogatottba.