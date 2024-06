A 17 éves center két évvel ezelőtt érkezett Gödöllőről, és az elmúlt időszakban többször is bizonyította, hogy nagy jövő áll előtte. Az előző idényben Bodnár Dorottya sérülése miatt az Extraliga rájátszásában is lehetőséget kapott, a következő idényben pedig még nagyobb szerepet szán neki a szakmai vezetés az első csapatban. A fiatal játékos az U20-as válogatott alapembere, idén részt vett a nemzeti csapattal az Európa-bajnoki selejtezőkön is.

A BRSE azt is bejelentette, hogy a Vasastól tavaly érkezett center, Kump Alíznak lejárt a szerződése Békéscsabán, így a magyar játékosok közül Pintér Andrea és Kotormán Réka után ő is távozik a Viharsarokból.

A hétvégén az is kiderült, hogy Papp Károly személyében új erőnléti edzője lesz klubnak, aki közel 20 éve dolgozik a területen, több sportágban és nívós képzőhelyen, valamint államilag akkreditált akadémián tevékenykedett. Számos publikáció és szakkönyv szerzője, konferenciák előadója.