Játékosként a legmagasabb szintet is megjárta a korábbi balszélső. A Dunaferrel bajnoki címet és Magyar Kupát nyert, a Pick Szegeddel a Bajnokok Ligájában játszott. A válogatottal számos világversenyen képviselte a magyar színeket. Az egyik legemlékezetesebb gólját is címeres mezben szerezte, Ausztriának talált be látványos módon a 2011-es világbajnokságon.

Edzőként még a pályája elején jár. Az NB II.-es Dunaföldvár férfi csapata után, a Dunaújvárosi KKA utánpótlásában dolgozott az elmúlt években. Az NB I.-es Vácnál edzősködő Herbert Gáborhoz és a most leköszönő Morva Zoltánhoz hasonlóan Orosházán lesz először egy NB I. B-s női csapat vezetőedzője.