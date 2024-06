– A szezon kezdetén kitűzött elsődleges célként az NB III.-as tagság kiharcolása, a kupában pedig a főtáblára jutás lett meghatározva. Jelentős átalakuláson ment át a keret, melynek kialakításában lehetőségeinkhez mérten szabad kezet kaptam. Rendhagyó módon nem az állományhoz kellett igazítani taktikát, hanem az általam elképzelt játékhoz tudtunk a szinthez képest minőségi játékosokat igazolni a hiányposztokra – utalt a tavaly nyári kezdetekre a vezetőedző.

A fehér mezes termálosok az osztályozót is könnyedén vették. Fotó: Kiss Zoltán

Megfelelő kiválasztás, stabil háttér

A sikeres kiválasztás és a megfelelő háttér biztosítása hatására a csapat sorra nyerte mérkőzéseit. Ősszel csupán a Szarvas elleni hazai gól nélküli találkozón nem szerzett három pontot, tavasszal pedig a megerősített Előre II.-vel szemben szenvedte el egyetlen vereségét, ezzel együtt 18 egységgel gyűjtött többet, mint a dobogón közvetlenül mögéjük besoroló lila-fehér rivális.

– Az eredményeknek is köszönhetően, remek öltözői hangulat, hihetetlenül jó közösség alakult ki, ami lényegesen megkönnyítette a kemény munkát. Tavasszal átadásra került a kifogástalan állapotú centerpálya, ami nagy segítséget nyújtott a stílusunkból adódó játék minőségének növeléséhez. Kiváló szezont produkált a csapat, nagyon sok jó egyéni teljesítménnyel. A bajnokságban minden megyét figyelembe véve, a legjobb statisztikákkal, mindössze öt pontot veszítve lettünk aranyérmesek – summázott Brlázs Gábor.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy a Termál FC kapuját mindössze tíz alkalommal tudták bevenni az ellenfelek, a plusz száznégyes gólkülönbség tekintélyes. A termékenységnek köszönhetően nem véletlen, hogy Tanner Gergő személyében Gyuláról került ki a csoport gólkirálya is. A bajnoki trófea mellett a vármegyei kupát is magasba emelhették a játékosok, ahol minden mérkőzést legalább két gólnyi különbséggel nyertek.

– A bajnokságot hetekkel a vége előtt behúztuk, azt követően izgatottan vártuk az osztályozó sorsolását. Szerencsére a párharc hazai összecsapásán rengeteg helyzetet kialakítva, háromgólos előnyt szereztünk, amit megőrizve, kapott gól nélkül harcoltuk ki a feljutást. Sok ember áldozatos munkája, támogatása van ezen emlékezetes szezon mögött. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek. A vezetőség döntése értelmében nem folytatódik az együttműködés, Nyéki Boldizsár kollégámmal együtt távozunk. További sok sikert kívánunk! – tette hozzá a szakember.