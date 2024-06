A bajnok Gyula otthonában a szénásiak is kitöltötték a jelenléti ívet. Fotó: Kiss Zoltán

A pontvadászatot Juhász Norberttel kezdte a gárda, aki a 17. fordulóban a bodzásiakkal szemben hazai pályán elszenvedett vereséget követően állt fel a kispadról, a helyére pedig Kvasznovszky József ült le a bajnoki év utolsó harmadára.

– Előzetesen a mezőny első felébe szerettük volna látni a csapatunkat, ezt a célt nem sikerült elérnünk, amit többek között az újoncként remekül helytálló és ponterősen játszó Mezőhegyes, illetve saját oldalunkról nézve, az ellentmondásos játék miatt következett be. Persze, ha mélyebben elemezzük a szereplésünket, azt is látjuk, hogy nem volt sokkal több ebben az évben – ecsetelte Asztalos Gábor szakosztályvezető, utalva arra, hogy hamarjában szembesülniük kellett a lehetőségeikkel, mivel a 10. fordulót követően már 9 pont volt az ötödik és hatodik helyezett közötti különbség a tabellán.

Örömteli és kellemetlen emlékek

Ettől függetlenül azért a szénási szurkolók számára akadtak emlékezetes pillanatai is a bajnokságnak. Örömteli és kellemetlen egyaránt.

– Több pozitív és negatív esemény is eszembe jut – tette hozzá a vezető. – Utóbbiak között említem a szezon közbeni edzőcserét és az odáig vezető utat, ami kellemetlen emlék. Szintén a negatív kategóriához sorolom az olykor nagyon alacsony edzéslátogatottságunkat vagy a Szarvas elleni idegenbeli meccseinket, amik számomra teljesen érthetetlenül, immáron évek óta a nagy pofonokról szólnak. Ez nem volt máshogy idén sem. Pozitívum ugyanakkor, hogy tudtunk mérkőzés nyerni az előzetesen bajnokesélyes Orosháza, vagy az Előre II. ellen is. Jóleső érzéssel tölt el visszagondolni az utolsó három mérkőzésünkre, melyeket acélos mentalitással játszva nyertük, nem uralkodott el a „már úgy is mindegy” szemlélet. Annak is örültünk házon belül, hogy adtunk három játékost az idén remekül szereplő vármegyei válogatottnak.

A jövőt illető felvetésünkre válaszolva az időszaknak megfelelő bizonytalansági tényezőket emelte ki Asztalos Gábor.

– A következő évi bajnoksággal kapcsolatban számos kérdés vár még megválaszolásra. Egy előzetes egyeztetés során szó volt arról, hogy később fog kezdődni a szezon a megszokott augusztus közepén megszokott időponttól, de amíg a szövetség sem látja a pontos mezőnyt és létszámot, addig nehéz tervezni és a felkészülés kezdetét prognosztizálni. A labdarúgóinkkal túl vagyunk egy jövőt firtató megbeszélésen, ez alapján van reményünk arra, hogy minimális lesz a távozók létszáma. Meglehetősen szűkös kerettel dolgoztunk, ami két-három stabil játékos leigazolását teszi szükségessé, miközben persze az év során bizonyító legtehetségesebb fiataljainknak is egyre több szerepet szánunk. Ha minden az elképzeléseink szerint alakul, úgy véljük minimum célként ismét kitűzhetjük magunk elé, hogy a mezőny első feléhez tartozzunk az új szezonban – mondta a szakosztályvezető.



Házi góllövőlista

15 gólos: Nagy Szabolcs Dávid

10 gólos: Sebők Martin

5 gólos: Márk Ádám Tibor

4 gólos: Gazsi Balázs

3 gólos: Lugasi Martin

2 gólos: Kovács Lajos Mihály, Nagy Máté Miklós

1 gólos: Godár György, Kókai Ádám, Kukovecz Dániel