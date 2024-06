Opus Tigáz Tatabányai SC–Békéscsaba 1912 Előre 2–2 (1–1)

Osztályozó labdarúgó-mérkőzés az NB II.-es tagságért. Tatabánya, 1600 néző. Vezette: Rúsz Márton (Tóth II. Vencel, Rózsa Dávid).

Tatabánya: Lóth – Molnár T. (Kiprich, 62.), Krupánszki, Székely, Katona – Szegleti, Kovács I. (Soltész, 62.), Buna – Szalánszki (Klausz, 75.), Árvai, Letenyei (Szegő, 82.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Békéscsaba: Póser – Kuzma, Albert, Bora – Hodonicki, Pusztai A. (Zvara, 76.), Pintér, Tóth M. (Komáromi, 82.), Kóródi – Sármány (Hulicsár, 72.), Zádori (Vólent, 72.). Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Árvai (45.), Szegleti (65.), ill. Sármány (24.), Kóródi (58.).

Sárga lap: Kovács I. (28.)

24. perc: Vezetést szerzett a Békéscsaba. Kóródi volt az értelmi szerző, a Molnártól szerzett labdával húzta meg a bal szélt, az alapvonalhoz közelítve pontosan tálalt Sármány elé, aki az ötösről ballal a hosszúba helyezett, 0–1.

45. perc: Árvai vezette lendületesen a labdát, és mivel senki nem lépett ki elé, 24 méterről laposan lőtt a jobb sarokba, a labda mintha Pósert is meglepte volna, 1–1.

58. perc: A pálya jobb szélén Pintér ültette hintába a hazai védőket, majd egy súlypont áthelyezés után Tóth játszotta a labdát a másik szélen felbukkanó Kóródi elé, aki a balösszekötő helyéről 10 méterről lőtt a jobb felső sarokba, 1–2.

65. perc: Hazai jobb oldali szögletet ketten is továbbcsúsztattak, a hosszú oldalon Póser kilépett kapujából, de nem érte el, Szegleti pedig a kapuba emelt, Bora már csak a gólvonalon túlról tudta kivágni a játékszert, 2–2.

Az már az első percekben kiderült, hogy a lila-fehéreknek minden ideinél képzettebb ellenféllel lesz dolguk az osztályozón. A házigazdák jól szűkítették le a területeket, nem hagytak életteret a csabai támadások kibontakozásának, miközben ők maguk ezekben a szituációkban is labdabiztosak maradtak. A házi gólkirályuk, Árvai révén az első tíz percben kétszer is fejjel veszélyeztettek, csabai oldalon viszont Tóth Máténak volt egy erőtlen szabadrúgása, ami Lóth ölében halt el, majd a 19. percben Hodonicki kínálta meg egy lökettel jobbról a hazaiak ifjú hálóőrét.

Mindkét fél bátran felvállalta a játékot és próbálta a másikra erőltetni akaratát, ennek pedig a nézők látták a hasznát, hiszen nyílt sisakos, élénk csatát láthattak. Mivel a kapuk addig nem forogtak különösebb veszélyben, a félidő derekát átlépve némileg váratlanul született meg a csabaiak vezető találata. Pusztai nyomban meg is duplázhatta volna a különbséget, de a jobb sarokba helyezett labdája a kapuvasról kifelé pattant. A magabiztosságukat visszanyerő lilák ekkor már dominálták a meccset, amit Sármány újabb helyzete is jelzett. A Tatabánya csak ritkán jutott el támadó harmadig, a félidő végére viszont ismét felbátorodtak a játékosai. Előbb pontrúgásokból veszélyeztettek, majd az utolsó percben átlövésből egalizáltak.

A hazai együttes ezzel a lendülettel kezdett a pihenőt követően is. Volt egy tűzijátéka Póser kapuja előtt, ám azután ismét kibontakoztak a csabaiak, mi több az első komoly akciójukból ismét megszerezték a vezetést. Nem sokáig tarthatott az örömük, mert egy figyelmetlenségüket kihasználva megint egyenlített a házigazda. A nézőknek nem lehetett panaszuk, hiszen a pályán öldöklő küzdelem folyt minden egyes labdáért. A Bányász elsősorban pontrúgásokból jelentett gondot a vendégeknek az ívelésekkel. Kiprich fejese például a 75. percben alig kerülte el a kapujukat. Csabai oldalon a cseretámadók hoztak némi fellendülést, de komoly helyzetet ők sem tudtak kialakítani, így mindent összevetve reális döntetlenre végződött az összecsapás, amely nagyszerű hírverése volt a focinak.