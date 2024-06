– Zsoltival közös megegyezéssel hoztuk meg a döntést, mivel nem tudjuk számára az eddig megszokott szintű csapatot biztosítani – mondta a hír kapcsán Benka Viktor elnök. – Barátként váltunk el, csak hálával tartozunk neki a munkájáért, a szerepvállalása nélkül nem itt tartanánk, sőt az sem biztos, hogy most lenne csapat.

Az elnök szerint a szakember belefáradt abba, hogy nem kapta vissza azt a lelkiismeretes munkát, amit a hétköznapokon belefektetett. Másrészről több kulcsjátékosukat csábítják a környező konkurensek, emiatt nem biztos, hogy jövőre is tartani tudnák számára az eddigi nívót.

Házon belüli utódlás

– Úgy hírlik, hogy a környező riválisok tőlünk próbálnak erősíteni, a távozó játékosok helyét pedig javarészt az U19-es együttesünk kiöregedő tagjai foglalják majd el – ecsetelte a vezető. – Mivel emiatt ifit a következő évben nem tudjuk elindítani, kézenfekvő választás volt, hogy az utánpótláscsapatnál szabaddá váló Gombár Györgyöt kérjük fel edzőnek. Neki tulajdonképpen az ott megkezdett munkát kell folytatnia, mivel a gárda gerince nála nevelkedett, de a felnőttekhez tartozó keret java részéről is elmondható ugyanez. Fontos szempont volt a választásnál, hogy őt szeretik a játékosok, és szakmailag is elfogadják.

Az elnök azt is hozzáfűzte, hogy a csapat számára továbbra is a megye-kettő A osztályt tartják ideális mércének, ha a kulcsemberek távozása miatt nem gyengül meg jelentősen az állomány. Terveik szerint július első hetében látnak munkához és a fiatalok beépítése lesz az elsődleges feladat.

A gyermekekre fókuszálnak

– Bár elvesztettük az ifit, büszkeséggel tölt el bennünket, hogy elkezdtük a Bozsik programot. Az U7-es, U9-es és U11-es korosztályokban összesen 35 helyi lelkes gyermeket tudtunk megmozgatni az első összejövetelen, belőlük kerülhetnek ki a jövő csabacsűdi labdarúgói. Az ismerkedő foglalkozáson túl vagyunk, augusztustól heti két alkalommal rendszeressé tesszük a fiatalok képzését – újságolta el Benka Viktor.