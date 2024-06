– Az év kezdetén a vezetőség a csapattal szemben a bennmaradás biztos kiharcolásán felül komolyabb elvárást nem támasztott. Azzal, hogy a fél szezon után harmadik helyen töltöttük a téli pihenőt, messze felülmúltuk a várakozásokat, ekkor úgy tűnt minden rendben van – emlékezett vissza az ősz hozadékára Kis László, a tavaly nyáron kinevezett edző.

Elmondása alapján ő maga is nagyon elégedett volt a csapat hozzáállásával, és optimistán tekintett a tavaszi szereplés elé.

– Úgy gondoltam, ezzel a kerettel, lelkesedéssel, és hogy éremért küzdhetünk, egy fokkal még motiváltabbak lesznek a fiúkat. Azt reméltem, ösztönzött srácokkal fogok az öltözőben találkozni. Sajnos csalódnom kellett. A téli pihenő alatt minden megváltozott, eltűnt a lelkesedés, motiváció, és már a felkészülés alatt lehetett látni, hogy egy teljesen más, nehezebb folytatásra számíthatunk – tette hozzá a szakember.

Nem szerettek edzeni

Kis László szerint a felkészülési időszakban alapozásról nem beszélhettek, mert az edzéslátogatottság minimális szintre csökkent, ami a folytatásban is megmaradt. Többször előfordult olyan eset, hogy kellő létszám hiányában edzések maradtak el.

– Ez az érdektelenség sajnos a hétvégékre is vonatkozott. Sokszor a mérkőzésekre is alig jöttek el a játékosok, így gyakorlatilag az játszott, aki éppen ráért, eljött. Többször előfordult, hogy adott bajnoki találkozó előtt egy-két órával tudtunk összeszedni annyi labdarúgót, hogy ki tudjunk állni, amihez az ifistáink segítsége is kellett. Sok pozitívumot sajnos erről a félszezonról nem lehet elmondani, de a nehézségek ellenére azért voltak szép győzelmeink, részsikereink, pillanataink a mérkőzéseken, melyek mindig erőt adtak a következő heti folytatáshoz – jegyeztük az edző gondolatait.

Az említett problémák a pontmennyiségen is éreztették hatásukat. Míg ősszel 24 egységet gyűjtöttek be a doboziak, addig tavasszal ennek a mennyiségnek alig több mint a felét, 13 pontot tudtak hozzátenni.

– Amennyiben a komplett évet nézzük, a csapat teljesítette a tőle minimum elvártakat, a végelszámolásnál a nyolcadik helyen a közép mezőnyben végzett, és a bajnokság folyamán soha nem állt kieső helyen. Talán, ha fordítva teljesítjük a két félszezont, most én magam is boldogabb lennék – így a tréner.