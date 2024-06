Az 5000 méteres gyaloglásban Urbanikné Rosza Mária tehetsége 23:04,67-es időt gyalogló nagy rivális honvédos Spiller Tizianát győzte le 22:32,96-os idővel. Ugyanezen a távon, de már a férfiaknál Bor Benjámin egyéni csúccsal ért be a harmadik helyen. A még szintén utánpótláskorú Baukó Petra nyakába is bronz került, aki diszkoszvetésben mindössze nyolc centivel maradt el a második maximusos Váradi Krisztiántól. A vasárnap reggeli 20 000 méteres gyaloglásban Oláh Barbara helyezetlen maradt. E számban a Békéscsabán is megforduló Madarász Viktória megjavította az országos csúcsot. A magyar szövetség közösségi oldala szerint az UTE Európa-bajnoki bronzérmese 1:36:06,05 órás idővel teljesítette a távot a Lantos Mihály Sportközpontban. A korábbi csúcsot 2015 óta Torma Anett tartotta 1:44:02,7 órával.

A Kopp Békéscsabai AC szombati eredményei. Férfiak. 5000 m-es gyaloglás: 3. Bor Benjámin (egyéni csúcs) 21:57,05. Súlylökés: 9. Csizmazia Áron 13,70 m. Diszkoszvetés: 9. Csizmazia Áron 44,90 m.

Nők. 5000 m-es gyaloglás. Bajnok: Kovács Alexandra (edző: Urbanikné Rosza Mária) 22:32,96, 4. Bor Bernadett 25:02,37. Súlylökés: 7. Baukó Petra 12,93 m. Diszkoszvetés: 3. Baukó Petra 47,25 m. Rúdugrás: 7. Erős Eszter 3,70 m, 10. Kovács Patrícia 3,40 m, 12. Döme Adél 3,40 m.