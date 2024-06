Az ősszel megkezdődött sorozat a békéscsabai Tréning Centerben a négyes döntővel zárult, ahol a négy csoportgyőztes, a Körösújfalu, a címvédő Nagybánhegyes, a Csökmő és a Geszt játszott egymással.

– Az őszi és tavaszi szezonban a százkét mérkőzés – három esetet leszámítva – a fair play szellemében és a sportbarátság jegyében zajlott le. A találkozók többféle pályaborításon – ősgyepen, bitumenen és műfüvön – zajlottak, de a települések vezetői az utóbbi időben sokat tettek a minőség javítása érdekében – mondta az MLSZ Békés Vármegyei Igazgatóságát képviselő Tóth Márton, a sorozat kitalálója. – A rendezvények utáni „harmadik félidők” nagymértékben hozzájárultak a közösségek kialakításához, a települések egymás közötti kapcsolatának erősítéséhez és a sportbarátságok ápolásához.

Szabó Csaba, a győztes település, Körösújfalu polgármestere elmondta, hogy a sikerük azt is jelenti, hogy a három éve elindult bajnokságban csúcstartók, a két arany-, és egy ezüstéremmel.

– Az első évben a négyes döntőben a Kardost utasítottuk magunk mögé, idén a tavalyi első Nagybánhegyest. Velük tavaly is nagy csatát vívtunk, akkor övéké lett a trófea. Mindig vannak új jelentkezők a csapatba, melynek összetétele vegyes, fiatalokból és idősebbekből áll. A bajnokság az induláshoz képest egyre színvonalasabb, míg két éve a Kardos tanúsított komolyabb ellenállást, addig tavaly már a Nagybánhegyes, idén a Tarhos és a Bélmegyer is. Próbáltam megkeresni más olyan települések vezetőit is, akik még nem résztvevői a bajnokságnak, így például kertészszigetit, a muronyit, de a méhkerékieket és a kötegyániakat is, hogy bővítsük a kört. Én vetettem fel azt is, hogy bevonhatnánk Békésen kívüli csapatokat is, első ízben az Újiráz, idén már három Hajdú-Bihar vármegyei résztvevő is szerepelt.

A csoportok végeredménye. 1. csoport: 1. Nagybánhegyes, 2. Almáskamarás, 3. Nagykamarás. Gólkirály: Demkó Mihály (Nagybánhegyes) 10 találattal. 2. csoport: 1. Geszt, 2. Körösnagyharsány, 3. Biharugra. Gólkirály Szabó Károly (Körösnagyharsány) 13 találattal. 3. csoport: 1. Körösújfalu, 2. Bélmegyer, 3. Tarhos. Gólkirály: Rábai Roland (Körösújfalu) 7 találattal. 4. csoport: 1. Csökmő, 2. Újiráz, 3. Darvas. Gólkirály: Blága Attila (Csökmő) 8 találattal.