A Siófok csapatától érkezett a békéscsabai születésű, 190 cm magas Csató Martin – aki Csató Sándor vezetőedző fia. Martin jelentős másodosztályú tapasztalattal bír, így a 29 éves középső védőként és akár védekező középpályásként is bevethető, jobblábas labdarúgó hatalmas segítsége lehet csapatunknak. A játékos több csapatban is megfordult korábban, így a Győri ETO FC-nél, Mezőkövesden, Dorogon, a Vasasnál, Csákváron és Szombathelyen is.

Csató Martin tapasztalatára nagy szüksége lehet új csapatának

Fotó: Fotó: Békéscsaba 1912 Előre



Pelles Patrik András a fiatal játékosok körét erősíti majd az Előre keretében, aki Szolnokról tette át a székhelyét a Viharsarokba. A 19 éves, középpályán bevethető, 183 centiméter magas labdarúgó nevét onnan is ismerhetjük, hogy a 2024. május 5-én lejátszott Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 Előre (1–3) NB III.-as bajnoki mérkőzés 64. percében a hazaiak Patrik fejesével egyenlítettek.

A klub arról is tájékoztatott, hogy máshol folytatja pályafutását Himics László, Mihály Bálint, Óvári Balázs, valamint Somogyi Pál is.

Pelles Patrik András

Fotó: Békéscsaba 1912 Előre



– A Békéscsaba 1912 Előre vezetősége továbbra is azon dolgozik, hogy megfelelőképpen megerősítse csapatunkat, így hamarosan újabb érkezőkről, valamint távozókról is be tudunk számolni – jelezte a klub a honlapján.