A BMX-esek pénteken kezdték meg szereplésüket, négy hat fős csoportba osztották be a bringásokat, a hazai induló az első blokk negyedikjeként mutathatta be trükkjeit, erre vetélytársaihoz hasonlóan kétszer egy perc állt rendelkezésére.

A 2013-ban világbajnok Kempf Zoltán néhány évre felhagyott a versenyzéssel, és akkor vetette bele magát ismét az edzésekbe, amikor kiderült, hogy a park versenyszám bekerült az olimpia programjába. Előzetes célkitűzése a budapesti megméretésre az volt, hogy hozza ki magából a maximumot, ugyanakkor már előre leszögezte: noha nagyon nehéz lenne megszerezni a kvótát, matematikai esély még van rá.

Biztonságos, jó menettel kezdett, több olyan pályaelemet is bevont trükkjeibe, amit az első hatosból senki más. Egyperces teljesítményére 76,50 pontot kapott, ami jobb volt, mint amit az első, sanghaji állomáson bemutatott gyakorlatáért ítéltek számára (72,14).

A verseny krónikájához hozzátartozik és a sportág veszélyességi szintjét jól jelzi, hogy több bringás is elesett gyakorlata közben, többen nem is tudták saját lábukon elhagyni a pályát, sőt, volt, akit mentő vitt el nyakmerevítőben. Orvosi ellátásra szorult Kempf is, akit a második körének utolsó trükkjéből leérkezve továbbvitt a lendület és lefejelte a kormányt, szeme alatt felrepedt a bőr, így kórházban, két öltéssel varrták össze a sérülését. Ez azonban már nem akadályozta meg abban, hogy előtte kiváló produkciót mutasson be: látványos trükkjeit nagy ováció fogadta a zsúfolásig tömött nézőtérről, mint ahogy azt is, amikor a kivetítőn megjelent 82,80-as pontszáma: 79,65-ös átlagával hatos blokkja után vezette a versenyt. A nézők szurkolásánál már csak a defektje volt hangosabb: kerékpárján a gumi programja befejezése után, már a pálya szélére gurulva durrant el.

Hogy teljesítménye elég-e a 12-es döntőbe jutáshoz, arra közel két órát kellett várni, de végül az utolsóként biztosította helyét a szombati döntőben.

– Nagyon örülök a pontszámnak. Sanghajban sokkal nehezebb és rizikósabb trükköket csináltam, talán itt a pálya folyamatossága és a trükkök egymás utáni lendülete volt jobb, emiatt kaphattam több pontot, valahogy ez jobban tetszett a zsűrinek – értékelt azt követően, hogy visszatért a kórházból – épp ezekben a percekben tekertek a selejtező utolsó résztvevői.

Kitért a közönségre is, mint mondta, nagyon jó érzés volt a buzdítás, amit kapott, ugyanakkor kis extra stresszt is jelentett számára, hogy a szurkolók a gyakorlás alatt szólongatták, ezt igyekezett kizárni és csak a saját teljesítményére fókuszálni.

– Nagyon jó volt hallani a magyar szurkolók buzdítását, szuper volt, nagyon köszönöm mindenkinek – hangsúlyozta, majd másodpercekkel azután, hogy nézőtéri hangorkán kíséretében hivatalossá vált a továbbjutása, hozzátette – a legjobb tizenkettő megvan, ezen megpróbálok majd javítani holnap délután két órakor. Azt mondták az orvosok, hogy nem nagyon kéne túlerőltetnem magam. Amennyit lehet az öltésekkel, megpróbálom kihozni magamból.

A fináléba a legjobb 12 szabadstílusú BMX-es került be, párizsi kvótát pedig a sanghaji és budapesti állomáson megszerzett helyezések átlaga alapján a legjobb hat bringás szerez mindkét nemben. Kempf Sanghajban a 21. lett úgy, hogy első körében két esés és kerékpárcsere hátráltatta.