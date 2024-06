A BMX-esek pénteken kezdték meg szereplésüket, akkor a selejtezőben a 2013-ban világbajnok Kempf az első körében 76,50, a másodikban 82,80 pontot kapott, így 79,65-ös átlaggal – és az utolsó trükkje közben elszenvedett sérülés miatt a szeme alatt két öltéssel – a 12., utolsó helyen jutott a fináléba.

Az első két napi nagy hőség után üdítő volt a hűvösebb, kissé szeles, felhős időjárás, a szurkolókat pedig az sem tartotta távol, hogy a tervezetthez képest két órával később nyíltak meg a kapuk a délelőtti esőzés miatt. Zsúfolásig telt meg a lelátó a szabadstílusú BMX-esek park versenyszámának pályájánál, onnan, ahonnan rá lehetett látni az eseményekre, tömött sorokban álltak az emberek.

A 12 fős fináléban ismét két kört teljesítettek a legjobbak, ám a végső sorrendbe nem ezek átlaga, hanem a jobb kör számított bele. A magyar versenyző a publikum nagy üdvrivalgása közepette elsőként teljesítette gyakorlatsorát a döntőben, amelyben két hatos csoportba sorolták a BMX-eseket az előző nap elért helyezésük fordított sorrendjében. Kempf első köre szép volt és hibátlan, nagy koncentrációja mellett arra is jutott energiája, hogy mosolyogva kinézzen a nézőtérre, miközben az első keréken egyensúlyozott az egyik magas pályaelemen. Erre a körére 78,60 pontot kapott, teljesítményének értékét mutatta, hogy utána következő két riválisa egyformán elesett.

A másodikat röviddel idő előtt fejezte be (50,80), tíz másodperce volt hátra nagyjából, amikor a lendület elsodorta a kerékpárját, ő maga azonban állva maradt és mosolyogva fogadta a közönség ünneplését. Végül a 11. helyen zárt a fináléban.

Zavarta a szemsérülése

Értékelését azzal kezdte, hogy a közönség jó volt, nagy motivációt jelentett számára, hogy ilyen sok szurkoló látogatott ki, és annak is örült, hogy ő nyithatta a sort.

– A szemem azért zavart, egy-két trükköt át kellett terveznem, azt például ma nem is csináltam, amiben tegnap megsérültem, noha nagyon sok pontot ért volna, de nem akartam kockáztatni. Kicsit a látásomban is korlátozott a kötés, de amennyire lehetett, meg tudtam oldani a feladatot – fogalmazott Kempf.

Elárulta: az első futamra nagyon rákoncentrált.

– Azt tökéletesen végigvittem, ezzel kicsit lekerült rólam a feszültség, és felszabadultabban tudtam bringázni – idézte fel.

Kitért rá, hogy próbálta emelni az első kör szintjét a másodikra, ez azonban nem sikerült, meglátása szerint talán túlságosan feloldódott.

– Amit elterveztem, az az első körben megvolt, a többi már csak ráadás lett volna – szögezte le.

Annak kapcsán, hogy az első köre közben kinézett a szurkolókra, azt mondta, hogy megtisztelték azzal, hogy sokan kilátogattak, kicsit ebből próbált visszaadni és motiválni őket, megköszönni nekik a buzdítást.

– Azért jöttem ide, hogy jól érezzem magam, ezt próbáltam tartani és sikerült is – emelte ki.

Kempf Sanghajban 21. lett úgy, hogy első körében két esés és kerékpárcsere hátráltatta. Párizsi kvótát pedig a sanghaji és budapesti állomáson megszerzett helyezések átlaga alapján a legjobb hat bringás szerez mindkét nemben. Erre a magyar fővárosban rendezett verseny előtt – saját bevallása alapján – csupán matematikai esélye volt Kempfnek.