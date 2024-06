A 27 esztendős hálóőr 2020-ban igazolt a lila-fehérekhez, azóta összességében 160 mérkőzés szerepel neve mellett az NB II.-től a megye-egyig, ebből 61 alkalommal kezdőként lépett pályára.

– Elsősorban a több játéklehetőség reményében, de azért szomorú szívvel folytatom máshol, hiszen úgy érzem van még bennem potenciál. Nagyon sokat köszönhetek Molnár Levente kapusedzőnek, aki egy ízig-vérig profi szakember. Azt sem felejtem el, hogy Békéscsabán mutatkozhattam be a másodosztályban és itt lettem végeredményben profi labdarúgó. Attól függetlenül, hogy most máshol folytatom, az Előre mindig a szívem csücske lesz – nyilatkozta a klub honlapján a csupa szív játékos.

Védőtársa, Szabó Csaba az utóbbi időszakban egy makacs sérüléssel küzdött, emiatt kevesebb szerep jutott számára, de a lila-fehér színekben lejátszott 86 mérkőzés nem múlhat el nyomtalanul.

– Köszönöm a klubvezetésnek és az edzőimnek a bizalmat, illetve lehetőséget! Az útjaink most elválnak, de a Békéscsabán eltöltött időszakot sohasem feledem – mondta a búcsú kapcsán a remek fizikumú hátvéd.

Arról, hogy pontosan hol folytatja pályafutását a két labdarúgó, nincs hivatalos bejelentés. Portálunk értesülése szerint azonban az NB III.-ban újonc, Tiszaföldvár lehet a következő állomás, ahová tandemben köszönhetnek be.