Ennek a gépezetnek az egyik fontos fogaskereke marad Haszilló Gergő, aki az elsők között hosszabbította meg lejáró szerződését. A balátlövő ezzel a hatodik évét kezdheti meg a csapatnál.

– Sok minden segítette a döntésemet, de ha ki kellene emelni két dolgot, akkor a csapategységet, és a jövőre vonatkozó terveket mondanám. A most lezárt évben voltak nagyon jó és kevésbé sikeres meccseink, de alapvetően nagyon jó átlagot hoztunk. A szezon elején kitűzött cél magasan teljesült az éremszerzéssel – mondta el a 28. életévét taposó játékos, aki huzamosabb ideje alapember.

A legutóbbi bajnokságban harminc mérkőzésen 99 gólig jutott, pedig akadtak időszakok, amikor inkább a védekezés jelentette számára a prioritást a pályán.

Békés a második otthona

– Jól érzem magam itt, második otthonommá vált Békés, nem volt kérdés, hogy a hatodik évet is bevállalom. Bízom benne, hogy a rutinommal tudom segíteni a fiatalok fejlődését, a góljaimmal pedig hasznos tagja maradok az átformált együttesnek is – tette hozzá a keceli származású játékos.

Időközben négy játékos távozását is bejelentette a klub. Ennek megfelelően Fedor Bence, Mezei Richárd Bendegúz, Dávid Márk és Laufer Gábor más csapatnál folytatja a következő bajnokságban.