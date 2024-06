A nyolcadik osztály elvégzése után került a Ferencváros korosztályos csapatához. Most azonban visszatér a Viharsarokba.

– Habár távol voltam, folyamatosan figyeltem a csapat eredményeit és ha volt lehetőségem a meccsekre is kilátogattam. Az itt lévő közösség és a fiatalok folyamatos beépítése nagyon szimpatikus számomra – indokolta meg a visszatérést a 18 esztendős játékos.

A szakmai kihívásokról is beszélt.

– Izgatott vagyok az előttem álló időszakkal kapcsolatban. A folyamatos fejlődés reményében érkeztem, ezért mindent meg is fogok tenni az edzéseken és a mérkőzéseken, nem mellesleg a pályán kívül is szeretnék a csapat hasznos tagja lenni. Idén fejeztem be a középiskolás tanulmányaimat, a sikeres érettségi után most egy évet biztosan halasztok a továbbtanulás szempontjából, így minden energiámat a kézilabdára fordíthatom – tette hozzá az ifjú hálóőr.