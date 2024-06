Győztesek. Csapat: KörösFit I. kcs.: KörösFit II. kcs.; KörösFit III–IV. kcs. Egyéni összetett diákolimpiai gyakorlattal: Bedő Bianka (I. kcs.); Hornok Helka (II. kcs.); Furka Dorka (III–IV. kcs.). Egyéni összetett szabadon választott gyakorlattal: Hornok Helka; Furka Dorka. Ezüstérmesek. Egyéni összetett diákolimpia gyakorlattal: Félix Lia (óvodás); Barta Kinga (II. kcs.). Egyéni összetett szabadon választott gyakorlattal: Gaál Bella (I. kcs.). Bronzérmes. Egyéni összetett szabadon választott gyakorlattal: Gyuricza Nóra (III–IV. kcs.).

Mórahalmon szerepelt gyomaendrődi csapatok

A gyomaendrődiek I. korcsoportos csapata hibátlan gyakorlatsorokkal a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. A csapat tagjai: Bedő Bianka, Csipai Csepke, Gaál Bella, Hornok Jázmin, Nyerges Kéla, Vatai Boglárka.

A II. korcsoportosoknál nagyon erős volt a mezőny, de a gyomaendrődi lányok ebben a korcsoportban sem bakiztak, és szebbnél szebb gyakorlatokkal sikerült elhozniuk az első helyet. A csapat tagjai: Barta Kinga, Feke Miléna, Hornok Dalma, Hornok Helka, Gyuricza Nóra, Tóth Mirtill. A III. korcsoportban is gyomaendrődi győzelem született, a lányok szinte hiba nélkül meneteltek mindhárom szeren. A csapat tagjai: Furka Dorka, Gyuricza Nóra, Hoffman Hanna, Samu Hanna, Szikszai Szelli, Tóth Tünde.

A diákolimpiai gyakorlatsorok után következett a 2. forduló. A Szentes Kupán először rendezték szabadon választott gyakorlatokkal versenyt, amiben a tornászok ugráson, gerendán és talajon mutathatták meg kreativitásukat.

– Mind a kilenc lány fantasztikusan szép, anyagerős és látványos gyakorlatot mutatott be, aminek meg is lett az eredménye, Hornok Helka és Furka Dorka ezt a versenyszámot is megnyerte, így mindketten három-három aranyéremmel térhetett haza. Gaál Bella ezüstérmet Gyuricza Nóra pedig bronzérmet szerzett – sorolta az eredményeket a Körösfit DSE elnöke.