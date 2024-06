A pénteken megkezdődött országos döntőre 8 lány és 8 fiú csapat érkezett. A békéscsabaiak ellenfelei 6 különböző vármegyéből utaztak Békéscsabára, hogy összemérjék tudásukat. A petőfisek a három nap alatt összesen hat mérkőzést játszottak.

A békéscsabai különdíjasok: Ilonka-Kalla Sára (balról a második), Matvon Anna (balról az ötödik) és Faragó Anna (jobbról a harmadik)

A csoportmérkőzések során két szoros, 3:2-es vereség, előbb a Veszprém-Dabronc iskola, majd a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola ellen, és egy könnyű 3:0-s győzelem a kalocsaiak ellen.

Következett a keresztjáték, ahol a csabai lányok szettet sem engedélyeztek a szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskolának. Az elődöntőben egy 3:1-es győzelemmel sikerült visszavágni a dabronci csapatnak a csoportmérkőzések során elszenvedett vereségért, így a Petőfi bejutott a döntőbe, ahol az addig veretlenül menetelő Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola várt a lányokra.

– Az ellenfél egy láthatólag nagyon összeszokott csapat volt, hatalmas lendülettel és dinamikával játszották végig az egész mérkőzést. A lányaink az első két szettben nagyon szépen felzárkóztak, hajszálon múlott a szettgyőzelem, de végül az ellenfél felülkerekedett. A harmadik játszmára már elfáradt, szétesett a Petőfi csapata, hamar be is fejeződött a mérkőzés – számolt be Selmeci Tímea, kísérő pedagógus.

A vége tehát 3:0 lett a fehérváriak javára, így a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola csapata ezüstérmes lett az országos döntőben.

– Rendkívül szép, hosszú és izgalmas mérkőzéseket játszottak a diákjaink, és ezzel a kitartással egy nagyon szép ezüstérmet nyertek el – összegzett Selmeci Tímea. – A dobogó második fokára állni nagy elismerés. Az iskolánk pedagógusai és diákjai is egyaránt büszkék lehetnek a röpis lánycsapatunkra és edzőjükre. A nézőtérre a diáktársak, a kollégák és a szülők is kilátogattak, együtt szurkoltak a csapatnak. A jövőben a hazai meccsekre reméljük még több szurkolót ki tudunk csábítani, hogy együtt lelkesítsük a Petőfi iskola sportolóit.

Az ezüstérmes békéscsabai Petőfi iskola csapata: Enyedi Lara, Faragó Anna, Fekete Adrienn, Hankó Petra, Ilonka-Kalla Sára, Matvon Anna, Nagy Csilla Dóra, Pap Dóra, Simonka Nóra, Szkaliczki Nóra Krisztina. Felkészítő edző: Nagy Attila.