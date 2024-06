– Hullámvölgyekkel és hullámhegyekkel teli szezonon van túl az együttes. Előzetesen a dobogót tűzték ki célul házon belül, ehhez mérten tapasztalható némi elmaradás...

– Ténykérdés, hiszen még a mezőny első harmadában sem tudtunk végezni, ami úgy gondolom reális célkitűzés volt a vezetőség részéről. Ennek oka az volt, hogy az őszi teljesítményünket nem tudtuk hozni tavasszal. A Szeged elleni vereséggel pedig egy nagyon komoly szakadékba taszítottuk magunkat, amiből csak nagyon-nagyon nehezen másztunk ki, mely végül nagyban befolyásolta az év végi helyezésünket is. A tavaszi sikertelenség nemcsak a lányokat, hanem engem is megviselt, ezért is döntöttem március elején úgy, hogy nem folytatom a közös munkát.

– Van olyan terület, ahol sikerült előrelépni, az előző idényhez képest?

– Ahol sikerült fejlődni az a támadás. Pontosabban, eredményesebben kézilabdáztunk, mint azt tavaly tettük. Összességében jóval több volt ebben a csapatban, ezt bebizonyítottuk az utolsó hazai mérkőzésen is. A játékosok teljesítménye elég hullámzó volt. Ősszel Zavaczki Bogi vitte a hátán a csapatot, tavasszal pedig Kenyeres Barbi. Ők ketten huzamosabb ideig is tartani tudták a jó formájukat. A többiek sajnos elmaradtak tőlük. Edzőként természetesen engem terhel a felelősség, hogy ez miért alakult így. Az igazi problémánkat a kieső gárdák elleni szereplés jelentette. Ellenük görcsösen, sok hibával játszottunk, pedig ha ezeket a mérkőzéseket behúzzuk, akkor jobb eredményt is elérhettünk volna.

Saját nevelésű fiataljaikra alapoznak

– A fiatalok beépítése tervek szerint alakult?

– Úgy gondolom az utánpótlás-nevelésünk jó úton jár, jövőre hat ifista korú játékos kap szerepet a felnőtt csapatban. Remélem ez a fiatalabb korosztályokban sportoló lányoknak is ad egyfajta motivációt. A lehetőséget megkapták, mindannyian rendkívül tehetségesek, bizonyítottak egy-két mérkőzésen, hogy részfeladatokat képesek már nagyon ügyesen megoldani. Az a célunk, hogy hosszú távon ők alkossák a felnőtt csapat gerincét.

– Tavaly odahaza szállította a csapat a bravúros győzelmeket, idén viszont csak megszorítani sikerült a legjobbakat. Ez miért alakulhatott így?

– A védekezésünk visszaesésében látom. Összességében nem volt rossz, de nem sikerült hozni az előző évi szintet. Gara Dorina úgy döntött félévkor, hogy befejezi a kézilabdát, az ő kiesése nagyban befolyásolta a védekezésünk keménységét, és sokkal kevesebb megállító faultunk volt, mint előtte. Az egészséges önbizalomnak is híján voltunk, a top csapatok ellen rendre jött egy 10-12 perces rövidzárlat, ahol viszonylag nagy hátrányba kerültünk, és azt már nem tudtuk ledolgozni.