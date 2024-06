– Meg vannak adva bizonyos tantárgyak, ahol kötelező gyakorlatot is végezni, ez valamikor harminc, valamikor negyven óra. A szaktársaimmal ilyenkor megbeszéljük, melyik helyet választjuk, voltunk már a gyulai Elizabeth Hotelben, most pedig a Falusi turizmus óra keretein belül a Gyulavári Kastélyba megyünk. Végignézzük a kastélyt, a tárlatvezetést, aztán megbeszélünk mindent a tanárral – mondta Kertész Petra, és azt is elárulta, hogy augusztus végén jön a szigorlat, aztán végez ezzel a félévvel, utána felkészül a szakdolgozatra, majd december–január környékén az államvizsgára, és ha minden jól megy, akkor egy év múlva ilyenkor már diplomás egészségügyi szervező lesz.

A válogatottal május végén az Ezüst Európa-ligában szerepelt, amely igencsak balszerencsés, sőt tulajdonképpen igazságtalan módon ért véget a nemzeti csapat számára, hiszen hiába volt több győzelme, mint Portugáliának, mégis a luzitánok jutottak be a sorozat döntőjébe.

– Nagyon élveztem a válogatottat. Eléggé pörgős volt, sokat edzettünk és kondiztunk, rengeteg edzőmeccset játszottunk, amit szintén élveztem, főleg azért, mert a kapitány rendszeresen forgatta a csapatot és mindenki kapott lehetőséget. Aztán jött az Európa-liga, ami nagyon jól indult, sorra nyertük a meccseket, majd amikor itthon játszottunk a finnek ellen, akkor volt egy bizonyos szett, amit nem tudtunk megnyerni huszonnégyről, később pedig kiderült, hogy pont ez hiányzott a döntőbe jutáshoz – emlékezett vissza a fiatal játékos, hozzátéve, hogy az egész csapatot és a stábot is megviselték a történtek, rosszul érintette őket és nem is érezték igazságosnak, hogy öt győzelemmel nem jutottak be, míg a portugálok kevesebbel igen. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy ez már a múlt, tanultak belőle, nem csüggednek tovább és készülnek az Európa-bajnoki selejtezőkre.

– Július 15-én kezdjük a második etapot és várhatóan augusztus végéig fog tartani, a dánokkal, valamint a belgákkal fogunk összecsapni.

Addig pedig egyedül dolgozik, becsülettel csinálja a kiosztott feladatokat: