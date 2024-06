– Jóval a szezon vége előtt megkezdődtek már a tárgyalások a jövőre vonatkozólag mind a játékosokkal, mind a szakmai stáb tagjaival, így folyamatosan körvonalazódott a 2024/2025-ös bajnokság kerete. A legfontosabb változás a vezetőedző személyét érinti, Padla József helyét ugyanis Cifra Tibor másodedző veszi át – jelentette be hivatalosan is Nagy Richárd ügyvezető, a zuhanyhíradóban hetek óta tényként kezelt váltás tényét.

A sportvezető természetesen a részletekre is kitért.

– Józsinak, aki három év után távozik, nagyon köszönöm a közös munkát és további sok sikert kívánok. Az átszervezés első évében – ami egyben edzői debütálása is volt – sikerrel vettük az akadályokat és megtartottuk az NB I. B-s tagságunkat. Ezután következett az első egycsoportos lebonyolítás, ami mindenkinek újdonság volt. Megerősödött mezőnyben, sokkal több mérkőzésen kellett megmérettetni magunkat, az idei dobogós helyezés pedig csak hab a tortán, amiért hálával tartozunk neki. Bár nagyon magasra tolta a lécet, bízom benne, hogy a következő évi csapattal is hasonló szép eredményeket tudunk elérni – mondta az ügyvezető.

Házon belüli váltás

Az új évet viszont már Cifra Tibor szakmai irányításával kezdi meg az együttes, aki a körülményeket és a játékosokat is jól ismeri, mivel másodedzőként évek óta a csapat körül dolgozik.

– Nem véletlenül esett Tibire a választásunk. Békésen nevelkedett és az aktív játékos karrierjét is itt fejezte be. Sok éven keresztül az utánpótlás képzésünkben tevékenykedett, majd a felnőtt csapat másodedzőjeként dolgozott. A játékosokkal jó kapcsolatot ápol, a fiatalok pedig felnézhetnek rá és a pályafutására. Tavaly elvégezte a kézilabda szakedzői képzést, mellyel megszerezte a szükséges licencet – ecsetelte Nagy Richárd, akitől meg tudtuk még, hogy nem csak a kispadon, de a keretben is lesznek változások. Ezeket jövő héttől tálalják hivatalos formában.

Elégedettek az év hozományával

Az alkalmat megragadva dióhéjban kitért a felnőtt együttes idei szereplésére is.

– Rendkívül büszke vagyok a játékosokra, az egész szezonban óriásit küzdöttek. A harminc bajnoki mérkőzés nagyon megterhelő, ezzel együtt a céljainkat maximálisan teljesítettük. A keretünk fele utánpótláskorú játékosokból áll, az átlag életkorunk kifejezetten alacsony. Örömmel tölt el, hogy a fiatalok is egyre több lehetőséget kaptak és éltek a bizalommal a szezon során. Nem szeretnék megfeledkezni a stábról sem, akár az oldalvonal mellett, akár a háttérből végzett mindennapi munkája nélkülözhetetlen volt a sikerhez – jegyeztük az ügyvezető gondolatait.