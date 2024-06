Egy esztendő múltán, 2022 nyarán sikerült a visszatérés, mi több az elért 5. hely sporttörténelmi tett volt, amit idén még überelni is tudott a csapat, bár sokak szívfájdalmára ezúttal is lemaradt a dobogóról. Utóbb pedig általános meglepetésre, vissza is léptették.

Ekker Attila is derült égből villámcsapásként élte meg a csapat visszaléptetését

Fotó: Kovács-Goda József

Erre senki nem volt felkészülve

– Miként élte meg a hírt, hogy nincs tovább?

– Tudtuk, hogy ez a nyár sok mindet átírhat a vármegyei fociban. Kérdőjeles volt a Füzesgyarmat bennmaradása és az Előre osztályozós szereplése, azzal viszont egyáltalán nem kalkuláltunk, hogy egy ilyen strukturálisan és játékosállományilag is precízen felépített stabil klub egyik pillanatról a másikra erre a sorsra juthat. A vezetés viszont ezúttal is bizonyította, hogy professzionális szellemben működtette az egyesületet. Nem ment bele kockázatos kalandba és nem hozta kiszolgáltatott helyzetbe a játékosokat. Ez is tükrözi, hogy milyen korrekt viszonyok voltak Körösladányban. Nagyon sajnálom a történteket, a településen nem mindenki érezte át, hogy ebben az egyesületben több mint egy évtizednyi szisztematikus, alázatos munkája fekszik embereknek. Külön sajnálom a helyi fiatalokat, akiknek motivációt és NB III.-as bemutatkozást kínált ez a csapat. Számukra is sokkal nehezebben elérhető lett ez a lehetőség a jövőben.

– Ragyogó tavalyi évet zártak, amit most még überelni is tudtak, de ön maximalista emberként nem volt maradéktalanul elégedett a szerepléssel. Mi ennek az oka?

– Az őszi szereplés megalapozta az étvágyunkat, ennek hatására nyilván merészebb álmokat szövögettünk, ahogy az sportemberekhez illik. A tavasz azonban ráébresztett bennünket, hogy van hová fejlődni. Ezért is sajnálom a kialakult helyzetet, mert úgy gondolom rá tudtunk volna még tenni egy lapáttal. Szerettünk volna ismét éremért küzdeni, de ez már a múlt. Azt gondolom, hogy az elért eredménnyel a játékosok és a vezetők is elégedettek lehetnek, mint ahogyan utólag már én is az vagyok.

Kiszámítható háttér

– Mi az amivel át tudták hidalni a közvetlen riválisok nagyobb költségvetéséből adódó helyzeti előnyét?

– Leginkább azzal, hogy megbízható, kiszámítható hátteret biztosított a vezetés a játékosok és a szakmai stáb felé. Amikor a közös munkát elkezdtük, azt fogalmaztuk meg közösen, hogy egy kiszámítható, stabil, szerethető NB III-as együttest építsünk, lehetőleg megyei játékosokkal. Annak külön örülök, hogy ezen a palettán ladányi játékosok és fiatalok is ott szerepeltek, mi több, komoly részt vállaltak a két év sikeres szerepléséből. Igyekeztünk az emberi és szakmai oldaláról is úgy formálni a keretet, hogy az említett elvárásoknak is megfeleljen az. Az eredmények azt tükrözik, , minden klubért ténykedő személy jó munkát végezett.