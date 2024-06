– Édesapja, Csonka János ismert játékvezető volt Békésben, törvényszerűnek tűnt, hogy ön is erre a pályára lépjen?

– Abszolút nem – válaszolta kérdésünkre dr. Csonka Bence. – Több sportággal is próbálkoztam, persze a labdarúgás volt az első, de nem voltam nagy tehetség, a futball szeretete viszont a mai napig megvan. Alkalomadtán a mai napig szívesen labdába rúgok, de már nem űzhetem versenyszerűen. Tizenöt éves voltam, amikor édesapám megkérdezte, hogy lenne-e kedvem játékvezetői vizsgát tenni? Amikor aktív játékvezetőként működött, kisgyerekként sokszor elkísértem a mérkőzésekre. Amíg ment a mérkőzés, én a helyi gyerekekkel sokat fociztam, ami jó élményt jelentett. Ez is benne volt akkor, amikor édesapám kérdésére igent mondtam. Azt tanácsolta, hogy vizsgázzam le, kezdjem el, nézzem meg, hogy tetszik, majd azután még mindig mondhatom, hogy nem. Békésben egy nagyon erős játékvezetői közösség van, ami nagy segítség mindenkinek. Óriási élményt jelentett, hogy az akkori NB-s játékvezetőkkel, Iványi Zolival, Medovarszki Janival és Albert Pistivel közösen edzhettem. Sokat beszélgettem a megyei és az országos kerettag kollégákkal is és soha nem éreztették velem, hogy rangon aluli vagyok, hanem nagyon segítőkészek voltak.

– Jelentős lépést jelentett a karrierjében, hogy a szezonban bekerült a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) keretébe...

– Sose vagyok elégedett a saját teljesítményemmel. Mindig van hová fejlődni, nincs két egyforma meccs, nincs két egyforma szituáció. Mindig megkeresem azt a két-három pontot, amiben a jövőben szeretnék előrelépni. Erre ez a szezon jó volt. A FIFA-keretbe kerülés nagy felelősséggel jár. Az embert már olyan szemüveggel nézik, hogy egy másik nemzetközi játékvezető, aki mondjuk a Bajnokok Ligájában vezet, hol tart. Ezt nézve vannak olyan területek, amiben szeretnék fejlődni.

– A harmadik számú kupasorozatban, az UEFA Európa Konferencia Ligában tartalék játékvezetőként idén már szerephez jutott. A következő lépcsőfokot az jelentheti, ha ebben a sorozatban, vagy az Európa-ligában vezetőbírói feladatot kapna.

– Nincsenek kőbe vésett szabályok, hogy ez a feladat majd járna. Egy minitornán vagyok túl, ahol egészen jó teljesítményt nyújtottam, de bízom benne, hogy a konferencia liga selejtezőkörében kaphatok majd megbízást.