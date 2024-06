A zöld-fehér gárda nem is okozott csalódást. Bár a kimagasló Kondorossal és Mezőmegyerrel nem tudta tartani a lépést, pontok tekintetében stabilan a masszív középmezőny előtt járt, így magabiztosan végzett a dobogó harmadik fokán.

– Az előzetes reális elvárás az első hat hely egyike volt, persze titkon reméltük, hogy jó felkészüléssel végig harcban lehetünk a dobogóért. A megszerzett bronzéremmel tökéletesen megfeleltünk a magunk és szurkolóink elvárásainak is – fogalmazott elöljáróban az év értékelése kapcsán Bereczki Árpád edző.

A 46 esztendős tréner, aki az ötödik évét tudta le a csapat élén, felidézte a most lezárult évad legemlékezetesebb pillanatait.

– A bajnokság legpozitívabb eseménye a Kondoros őszi legyőzése volt. Büszkék vagyunk rá, hogy egyedüliként a mezőnyből, mi tudtunk tőlük három pontot elhozni. A legkellemetlenebb élmény is a bajnokhoz kötődik, a tavaszi idény finisében hazai pályán, népes szurkoló tábor előtt jelentős vereségbe futottunk bele. Mindez úgy esett meg velünk, hogy az első félidő után gólokkal kellett volna vezetnünk – avatott a részletekbe a szakember.

Visszatérnek az I. osztályba

A ványaiak játékosainak és vezetőinek eltökélt szándéka, hogy a három év után visszatérnek az I. osztályba, amennyiben meglesznek a feltételei egy komoly bajnokság lebonyolításának.

– Az elképzeléseink szerint a pihenő július 9-ig tart, azt követően öt hetes nyári felkészülést tervezünk, természetesen ez még változhat a bajnokság első fordulójának dátuma ismeretében. A klubon belül az a döntés született, hogy kipróbáljuk magunkat magasabb osztályban, ezt szem előtt tartva próbálunk felkészülni az előttünk álló kihívásokra. Alapvetően az elmúlt szezonban bronzérmet szerző helyi kötődésű játékosokra támaszkova képzeljük el a következő szezont, de egy-két visszatérő, vagy érkező lehetséges, ezek a változások a felkészülési időszakban realizálódhatnak – sorolta a terveket Bereczki Árpád.

Az edző szerint a városnapi kispályás torna, a Mesterházy Jenő-kupa, valamint a Sárrétudvari elleni felkészülési mérkőzés jelenti majd a felkészülési állomásokat július során, de a program a bajnoki rajt függvényében még bővülhet.