A korábbi NB I.-es labdarúgó több mint két évtizede él Belgiumban, az elmúlt években a belga másodosztályú Beerschot technikai igazgatójaként dolgozott, és jutott az élvonalba az együttessel. Csepregi György a közelmúltban közös megegyezéssel távozott eddigi klubjától, ám máris új feladattal bízták meg, csütörtök estétől a belga élvonalbeli OH Leuvennél dolgozik, ahol szintén technikai igazgatóként dolgozik majd, az átigazolásokért is ő felel majd. Új klubjának tulajdonosa az a King Power, amely az angol Leicester City-t is működteti, a két klub között komoly együttműködés van.

– Nagy kihívás, az utóbbi években némileg gyengébben szerepelt a klub, de az anyagi feltételekkel, körülményekkel és a thaiföldi tulajdonossal komoly célok vannak az együttesnél. Az elnökünk tapasztalt, az ő édesapja zuhant le helikopterrel a Leicester City parkolójában. Az elvárások sokkal nagyobbak, mint korábbi klubomnál, de ez engem csak tovább inspirál. A szakmai stáb élén Óscar García, korábbi FC Barcelona-játékos van. Az első hatban szeretnénk végezni, a kupában pedig a döntő a cél. A szerződésem meghatározatlan időre szól – mondta el az NSO-nak a szakember.

A Gyomaendrődön született Csepregi György Magyarországon a Békéscsabai Előre színeiben mutatkozott be az NB I.-ben, majd katonai szolgálata alatt Kecskeméten futballozott, s volt a Sopron és a Kispest labdarúgója is.