Cifra Tibor másodedzőként együtt élt a csapattal, tisztában van a helyi lehetőségekkel, ezer szállal kötődik az egyesülethez, nem mellesleg az élvonalbeli múltjával is jó például szolgál a helyi fiataloknak és a tapasztaltabb játékosoknak. Mindez komoly előnyt jelenthet számára a közös munkához.

– Már Papp Bálint idején is volt lehetőségem betekintést nyerni a felnőtt csapat mindennapi munkájába és segíteni őt a fiúk felkészítésében, ennek ellenére meglepetésként ért az „előléptetés”, de az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy az elmúlt években folyamatosan képeztem magam. Tudatosan készültem arra, ha megtalál egy ilyen megtisztelő feladat ne legyen akadálya annak, hogy belevághassak. A döntésemet a szakmai kihívások mellett egyértelműen a klubhoz való érzelmi kötődésem generálta – mondta el a szerepvállalása indíttatása kapcsán.

Magasan a mérce

Természetesen neki is komoly munkája volt az idei bronzérem megszerzésében, amellyel magasra helyezték a mércét a következő évre. Hogy miként élte ezt meg, arról így vallott.

– Ha mindent összevetünk, a csapat a határait feszegette, közel járt a maximumhoz. Voltak jobb és persze gyengébb időszakok az év során, hullajtottunk el váratlan pontokat, azonban több bravúrt is sikerült hoztunk. Egy-egy sikertelenebb mérkőzés után sem veszítettük el a hitünket, hamar visszataláltunk a helyes útra. Fontos volt, hogy a sérülteket pótolni tudtuk, az idősebb játékosok mellett a fiatalokra is egyre inkább lehetett számítani. A közösség, az egység volt a legnagyobb erősségünk és a nyári változások után is ez kell majd, hogy jellemezzen bennünket – foglalta össze a sikerrecept kellékeit.

Építő jellegű légkört szeretne az edző

A várakozásaival kapcsolatban is véleményt formált Cifra Tibor.

– Szándékaim szerint az első perctől kezdve tiszta, átlátható keretet kell adni a közös munkának, elvárásoknak, céloknak mind egyéni mind csapat szinten. Bízom benne, hogy sikerül kialakítani egy olyan építő jellegű légkört, amiben minden játékos megtalálja a saját ambícióját, szerepét – hangsúlyozta az új vezetőedző, aki a csapattal július 15-én kezdi meg a tényleges közös munkát. Az elképzelései szerint az első héten ráhangoló edzésekkel kezdenek, ezek a foglalkozások az ismerkedésről, csapatépítésről fognak szólni. A folytatásban azonban belevetik magunkat a felkészülésbe.