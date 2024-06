A szeghalmi születésű teniszező nem kezdte túlságosan jól a meccset, kétszer is elveszítette szervagémjét, ám 0:3-nál rendezte sorait, és már nem veszített több játékot, így 49 perc alatt lerendezte a szettet (6:3). A folytatás is úgy alakult, hogy jószerivel meg sem kell izzadnia. Már 4:1-re és negyven-semmire is vezetett a legelőkelőbb helyen álló magyar játékos, csakhogy ekkor valami megzavarhatta, mert mert sorra brékelte őt az ázsiai, igaz 4:4-nél a saját adogatójátékba is belebukott. Így is az egyenlítésért fogadott 5:6-os állásnál, de Annának sikerült rövidítésre menteni a játszmát, amit 7-4-re hozva, a 2 óra 11 percre nyúló mérkőzéssel együtt megnyert.